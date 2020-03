La CFTC définit comment une livraison réelle des actifs numériques doit être effectuée

Faits saillants:

L’organisme de réglementation ne présente pas de définition inflexible compte tenu de la nature évolutive de l’écosystème.

Selon la CFTC, la livraison effective se produit lorsque l’acheteur a le contrôle total sur un actif.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a publié ses dernières directives sur «la livraison effective des actifs numériques» le 24 mars, clarifiant apparemment une question qui existe depuis longtemps concernant la Comment une crypto-monnaie peut être «livrée» d’une partie à l’autre.

La CFTC a partagé un document de 35 pages indiquant que de son point de vue une “livraison effective” d’un bien a lieu lorsqu’un client a un contrôle total sur l’actif et que la partie offrant n’a aucun contrôle à peu près les mêmes 28 jours après la transaction.

La publication est faite après plusieurs années de contributions publiques sur le sujet par des maisons de bourse et d’autres acteurs du marché. Selon le document, l’organisme de réglementation approuvé le projet le 23 mars.

La définition de la «livraison effective» d’un actif est depuis longtemps une question ouverte. En 2016, le cabinet d’avocats Steptoe Johnson LLP a déposé une plainte contre la CFTC après que le régulateur fédéral de la propriété a rapproché les charges contre l’échange de crypto-monnaie Bitfinex sur une accusation de violation commerciale.

Les accusations découlaient des considérations de la CFTC sur le fait possible que Bitfinex ait maintenu le contrôle des clés de crypto-monnaie privées après avoir livré des fonds liés au trading sur marge, de sorte que les fonds n’ont pas été réellement libérés. Le problème a été résolu par une conciliation. Bitfinex a payé 75 000 USD.

Steptoe a intenté une action peu de temps après, déclarant que le règlement avec la CFTC n’offrait aucune clarté sur ce à quoi devrait ressembler la «livraison réelle» d’un actif. La pétition soutenait que la définition de la garde n’était pas claire, ce qui pourrait nuire à l’industrie des crypto-monnaies.

Le document présenté par la CFTC mardi pourrait clarifier certaines de ces zones grises sur la livraison effective des actifs numériques. Cependant, la Commission note que ne vise pas à créer une définition rigide, étant donné la nature évolutive des valeurs, et en raison de la technologie de comptabilité publique distribuée qui sous-tend de nombreux actifs (crypto-monnaies), il est noté dans le document.

Le directeur de la CFTC, Heath Tarbet, a déclaré dans un communiqué qu’il ne pensait pas que l’agence poursuivrait ses efforts juridiques au cours des 90 prochains jours concernant d’éventuelles violations de livraison d’actifs, afin de “prévenir toute perturbation possible du marché”, tout en que les entreprises s’adaptent aux nouvelles directives.

Selon le document, la CFTC définit la “livraison effective” comme celle qui se produit lorsque:

(1) Un client garantit: (i) la possession et le contrôle du montant total du bien, qu’il ait été acheté avec une marge, un effet de levier ou tout autre arrangement financier, et (ii) la capacité d’utiliser librement la quantité produit total commercialisé (hors de tout lieu d’exécution particulier) au plus tard 28 jours après la date de la transaction et à tout moment par la suite.

(2) L’offrant et la contrepartie à la vente (y compris toute autre société affiliée respective ou toute autre personne agissant conjointement avec l’offrant ou la contrepartie vendeuse sur une base similaire) ne conservent aucun intérêt, droit légal ou contrôle sur le soit achetés en marge, avec effet de levier ou tout autre arrangement financier au cours de la période d’expiration de 28 jours à compter de la date de la transaction.

Version traduite de l’article de Nikhilesh De, publiée sur CoinDesk.