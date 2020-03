La Chambre de commerce d’Espagne et Cesce promeuvent le programme de soutien aux femmes entrepreneurs

Cesce et la Chambre de commerce d’Espagne sont parvenues à un accord pour promouvoir les femmes entrepreneurs et entrepreneurs dans le cadre du Programme de soutien aux femmes entrepreneurs (PAEM).

Ce programme a traité 207 microcrédits, d’une valeur de 3,7 millions d’euros en 2019, ce qui a permis de créer 2200 entreprises dirigées par des femmes et créé 2341 emplois.

Grâce à cet accord, les femmes seront soutenues dans l’accès au financement de leurs projets, tenteront de sensibiliser la société et les entreprises dans le domaine de l’égalité des genres et sensibiliseront à la contribution des femmes à l’économie.

Le soutien au financement, à l’égalité et à l’entreprenariat des femmes rurales est l’une des clés les plus importantes de cet accord, qui bénéficie du soutien financier du Fonds social européen et de l’Institut des femmes et de l’égalité des chances.

Cet accord canalisera les fonds de l’UE pour la création et la consolidation d’entreprises créées par des femmes, encouragera l’innovation et l’égalité et favorisera l’inclusion des femmes sur le marché du travail.

De cette façon, des événements, des journées informatives et informatives seront organisés pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin et l’inclusion des femmes sur le marché du travail.

Le président exécutif de Cesce, Fernando Salazar, souligne que l’accord est “un levier de progrès pour l’Espagne vidée et une alliance solide pour la défense de l’égalité des chances, entre les mains de l’entrepreneuriat”. En outre, il garantit qu’il est «conforme aux principes du Programme 2030».

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce d’Espagne, José Luis Bonet, note que «le soutien à l’entrepreneuriat est dans l’ADN du système caméral. L’effort, l’effort et le courage des femmes qui s’aventurent dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives commerciales représentent les valeurs d’une société dynamique et mondiale. »

Le PAEM s’adresse aux femmes à l’esprit d’entreprise, qui souhaitent créer leur entreprise ou qui ont besoin d’aide ou de subventions pour leur entreprise, et de la Chambre les aident dans la préparation du plan d’affaires, fournissent des informations et des conseils pour créer votre entreprise et développer votre applications commerciales et de processus pour l’accès aux lignes de financement.

