La Chambre de commerce espagnole estime qu’un “plan Marshall” sera nécessaire

Le président de la Chambre de commerce espagnole, José Luis Bonet, apprécie les mesures du décret-loi royal approuvé par le gouvernement et le programme de la Banque centrale européenne (BCE) pour atténuer l’impact de la crise de Covid-19, bien que Il est convaincu que la liquidité sera garantie sans limite, les augmentations d’impôts seront différées et un moratoire sur les quotas de travail indépendant sera approuvé.

Compte tenu des conséquences économiques “féroces” prévisibles que Covid-19 laissera dans l’économie espagnole, et pour parvenir à une reprise en “V”, il estime qu’il sera nécessaire de soutenir l’internationalisation des entreprises, leurs efforts et la configuration d’un réseau spécial. de «Marshall Plan».

Cela a été indiqué par Bonet dans une interview à Europa Press, dans laquelle il a souligné que l’arrêté-loi royal du gouvernement qui mobilisera jusqu’à 200 000 millions d’euros (117 000 millions d’euros du secteur public) et le programme de relance de la BCE de plus de un billion d’euros vont “dans la bonne ligne” des démarches nécessaires pour faire face à l’impact économique du coronavirus, après les “patchs mineurs” préalablement approuvés par l’exécutif.

Bonet a averti que la situation dérivée du coronavirus est “extraordinairement grave”, car les conséquences économiques peuvent être “féroces”. Il estime que des mesures “exceptionnelles” sont nécessaires et que l’Etat a le “bâton” pour garantir, avant tout, la santé des citoyens et la “survie” des entreprises.

De même, il a évalué les garanties de 100 000 millions d’euros fournies par le gouvernement, il estime que la liquidité doit être assurée “selon les besoins” car l’Etat “peut et doit le faire” avant un moment de “survie”.

En ce sens, il a souligné que l’État doit avoir le «bâton» et dit pour le «rassurer» que le Premier ministre, Pedro Sánchez, a promis de garantir les liquidités nécessaires face à «l’effondrement possible» de entreprises en l’absence de revenus et de réserves, ce qui conduit à la fermeture. “Le gouvernement a très bien réussi à mettre à disposition des liquidités et tout ce qui est nécessaire”, a-t-il insisté.

Parallèlement, il a valorisé le programme de relance de plus d’un billion d’euros annoncé par la BCE après les premières “hésitations” de l’institution monétaire.

Concernant les mesures liées à la sphère du travail de l’arrêté-loi royal sur les mesures urgentes, Bonet a souligné que les dossiers de réglementation du travail temporaire (ERTE) sont très nécessaires dans le contexte actuel, car sans revenu ou liquidité, les entreprises ne peuvent pas couvrir les coûts.

Cependant, il a défendu que l’exécutif de Pedro Sánchez devrait envisager de reporter les augmentations d’impôts prévues dans le temps car “s’il n’y a pas d’argent pour payer les fournisseurs, il n’y a pas d’argent pour payer le gouvernement”, ce qui “ne se produira pas” rien à attendre ». “Vous pouvez endurer ce qu’ils vous jettent s’il y a une action coordonnée avec l’UE”, a-t-il ajouté en dernier.

