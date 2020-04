La Champlay a commencé, un tournoi qui permettra de lever des bitcoins pour servir le Covid-19

Faits saillants:

Les utilisateurs peuvent faire des dons avec bitcoin, DAI et cartes de crédit

Les fonds récoltés seront utilisés pour lutter contre le coronavirus en Argentine

Ce samedi 18 avril, “La Champlay” a commencé, le tourneur de football virtuel à jouer à travers le jeu vidéo FIFA20, qui allouera des fonds reçus en crypto-monnaies pour aider à lutter contre le coronavirus en Argentine. Afin d’attirer l’attention des utilisateurs, des footballeurs professionnels et des artistes célèbres participent à l’événement.

Comme prévu, les footballeurs de renom James Rodríguez, un joueur du Real Madrid et Sergio “El Kun” Agüero, un joueur de Manchester City, se sont rencontrés samedi. Le colombien James Rodríguez était le vainqueur au premier tour et est allé en demi-finale. À cette première date, Paulo Dybla, organisateur du tournoi virtuel, et d’autres stars du sport et du divertissement, comme le basketteur Facundo Campazzo, le joueur de tennis Dominic Thiem, l’acteur Mariano Di Vaio, le footballeur du FC Barcelone Leandro Paredes et le star de la ligue de football mexicaine Javier «Chicharito» Hernández.

Les joueurs de tennis Diego Schwartzman et Juan «Pico» Monaco, le rappeur René Pérez, dit «résident», l’acteur chinois Darín, le footballeur Eduardo Salvio, le rappeur Paulo Londra, le footballeur Felipe Luis et chanteur Maluma. Après les affrontements prévus dimanche, les vainqueurs s’affronteront en demi-finale, avant de céder la place au tour final.

La Champlay, tournoi organisé par Dybala et Schwartzman, joueurs professionnels de la FIFA. Les retransmissions en direct des matchs en cours sont désormais disponibles sur les réseaux sociaux. Les matchs se déroulent à l’aide du jeu vidéo FIFA 2020, afin que tous ses participants soient maintenus à domicile par la quarantaine des coronavirus. La Champlay aura lieu les 18 et 19 avril.

De nouvelles façons de lutter contre le coronavirus

Récemment, CryptoNews a mentionné plusieurs des joueurs qui font actuellement partie du tournoi. Il convient de rappeler que l’une des caractéristiques du tournoi est que Les utilisateurs peuvent faire des dons en bitcoins, DAI ou pesos argentins. De plus, ceux qui n’ont pas de crypto-monnaies, ont la possibilité de faire des dons avec des cartes de crédit via MoonPay.

La raison principale de Champlay est que les fonds récoltés soient dirigés vers la Croix-Rouge argentine, pour lutter contre le coronavirus dans ce pays d’Amérique du Sud. De plus, les organisateurs cherchent à ce que tout le monde puisse passer la quarantaine des coronavirus de manière différente et amusante. Certaines des plateformes pour regarder les matchs sont TyC Sports, DirecTV Sports, Twich et Facebook Live.