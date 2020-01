La charge fiscale pour les professionnels et les entreprises en Italie

7 janvier 2020, par Massimiliano Volpe

Des honoraires de plus en plus élevés pour les professionnels et les entreprises. Comme le Centre d’études d’une entreprise calcule pour une entreprise ou un numéro de TVA facture 50 000 euros par an le taux d’imposition total dépasse 64% du chiffre d’affaires, cela signifie que la taxe totale s’élève à environ 33 200 euros, contre laquelle le bénéfice net n’est que de 17 800.

Selon le Centre d’études, calculant 12 mois d’activité, le bénéfice, net d’impôts, est d’environ 1 483 euros, pendant environ 2 766 euros sont versés dans les coffres de l’État tous les 30 jours.

Selon les calculs de l’association, sur 50 000 euros de chiffre d’affaires, vous payez:

13 625 € Solde Irpef,

5 241 acompte Irpef,

956 euros d’impôt régional supplémentaire sur le revenu,

236 euros d’impôt sur le revenu municipal supplémentaire,

71 euros d’impôt sur le revenu municipal supplémentaire,

53 euros de droits à la Chambre de Commerce,

1689 euros d’Irap,

Dépôt de 797 euros Irap,

7 191 euros de charges sociales,

3 779 des cotisations anticipées de sécurité sociale.

