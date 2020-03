La Chine investit 4,7 millions USD pour le développement de la plateforme blockchain

Le gouvernement chinois a alloué un financement supplémentaire à une plateforme de trading financier basée sur la blockchain, développée et dirigée par la Banque populaire de Chine.

La Banque populaire de Chine (BPC) est sur le point de recevoir 32,3 millions de yuans (environ 4,7 millions de dollars) grâce à un «financement spécial» du gouvernement pour une période de trois ans. L’argent sera destiné à la recherche et au développement de l’initiative commerciale, ont confirmé des responsables à un média local.

La plateforme, officiellement connue sous le nom de Blockchain Bay Area Trade Finance, permettra aux banques et aux entreprises de stocker les commandes et les informations logistiques afin de générer une plus grande efficacité dans les transactions. On dit également que cela aidera les régulateurs à exercer une plus grande surveillance et qu’il offrira des outils de financement de petite et moyenne taille plus sophistiqués.

Dirigée par le laboratoire de recherche sur les devises numériques de la Banque populaire de Chine, la plateforme basée sur la blockchain sera disponible pour les entreprises basées à Shenzhen, ville du continent, voisine de Hong Kong. Les plus grandes banques commerciales, dont la Bank of China, et des sociétés telles que Ping An et Standars Chartered, ont été invitées à tester la plateforme lors de leur entrée en phase d’essai public, en septembre 2018.

En janvier dernier, Xinhua, l’agence de presse officielle du gouvernement de la République populaire de Chine, a annoncé que la plateforme Il a été utilisé par un réseau de 38 banques dont le volume total des échanges dépassait 90 millions de yuans (13 000 millions USD). Le nouveau financement offert par Pékin devrait aider la Banque populaire de Chine à accélérer l’adoption de sa plateforme de négociation financière.

Un rapport McKinsey a déclaré que la plate-forme pourrait “créer de nouvelles opportunités importantes” pour les banques, les petites et moyennes entreprises et les fournisseurs de services. De même, plus les taux d’intérêt sont bas, les analystes estiment que les délais d’approbation des prêts pourraient diminuer jusqu’à 20 minutes.

Le président chinois, Xi Jinping, a déclaré à la fin de l’année dernière que le pays devait “évaluer les opportunités” en matière de technologies de blockchains, y compris l’opportunité d’augmenter les investissements du gouvernement pour le développement de tous ces nouveaux domaines technologiques. .

Version traduite de l’article Paddy Backer, publiée sur CoinDesk.