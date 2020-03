La Chine n’est plus un paradis pour l’exploitation de bitcoins, selon une étude

Faits saillants:

La société ARK Invest a publié un document évaluant la rentabilité de l’exploitation du bitcoin.

L’étude estime que l’extraction de 1 BTC pourrait coûter jusqu’à 5 000 $.

Une étude de l’équipe ARK Invest établit certaines des raisons pour lesquelles l’exploitation du bitcoin s’étend à d’autres pays en dehors de la Chine.

Dans un rapport publié plus tôt ce mois-ci, l’équipe ARK Invest évalue le fonctionnement de l’exploitation minière sur le réseau Bitcoin et souligne le coût de l’activité comme l’un des aspects fondamentaux pour comprendre pourquoi la Chine n’est plus un paradis pour le mien BTC. La société est partie de l’analyse du hashrate historique de Bitcoin et des progrès de l’équipement minier depuis 2013.

En ce sens, l’étude a révélé que, depuis cette année, les mineurs ont dépensé environ 17 milliards de dollars pour continuer à fonctionner et à se développer. Ceci, alors que la rentabilité varie en fonction du capital et du matériel disponible ainsi que des dépenses d’exploitation liées à l’électricité, au refroidissement et à la maintenance des équipements.

Les chercheurs ont présenté l’exemple suivant pour mieux comprendre le coût de l’exploitation minière sur le réseau Bitcoin:

Supposons que nous achetions un mineur avec un hashrate 16 TH / S pour 750 $ et que l’équipe consomme 1 kilowatt d’électricité qui coûte 5 cents de l’heure. Cela entraîne des frais d’entretien, de location et de refroidissement de 3 cents le kilowatt-heure. Au coût de 3 cents le kilowattheure d’électricité, l’exploitation minière 1 BTC coûte 5 000 USD.

La géographie de l’exploitation minière change

Sachant que la rentabilité de l’exploitation minière peut varier en fonction du coût du matériel et de l’électricité, ARK Invest se concentre également sur la géographie.

N’oubliez pas que la Chine abrite plusieurs des plus grandes fermes minières du monde pour deux raisons simples. «Dès le début de l’exploitation minière, l’infrastructure chinoise a permis aux mineurs de se développer rapidement parce que le pays possède plusieurs producteurs de la plupart des copeaux miniers. En outre, en raison des courts cycles de repowering de l’équipement, cette caractéristique du géant asiatique a permis aux mineurs de gagner du temps, des frais d’expédition et des frais généraux », expliquent-ils.

Ils ajoutent que les propriétaires de fermes minières chinoises ont pu conclure des accords avec des propriétaires de centrales électriques pour avoir accès à une électricité moins chère.

De cette façon, les deux aspects mentionnés fait de la Chine, pendant un certain temps, la destination privilégiée pour l’extraction de bitcoins.

Cependant, actuellement, une série de changements rendent l’exploitation du bitcoin rentable dans d’autres pays du monde. «Les cycles de vie des équipements miniers augmentent car la concurrence sur le marché génère une augmentation de la qualité et de la fiabilité des produits. Un long cycle de vie de l’équipement a le potentiel de réduire les coûts de maintenance globaux de l’équipement minier. »

Le bitcoin et les cryptomonnaies gênent le gouvernement chinois

D’autre part, l’étude tient compte du fait que Le gouvernement chinois a exercé une pression croissante sur les sociétés minières et de fabrication d’équipements miniers du pays.. La réglementation des prix de l’électricité et de l’utilisation des terres en Chine a provoqué une diversification géographique de l’industrie. La Thaïlande, le Canada et les États-Unis offrent actuellement aux mineurs des tarifs compétitifs pour les coûts d’électricité.

À cet égard, Canaan, l’une des sociétés de fabrication d’équipements miniers, affirme qu’une part croissante de ses revenus provient des ventes à des clients en dehors de la République populaire de Chine. En outre, “des changements dans les politiques et les lois relatives à la détention, l’utilisation ou l’extraction de bitcoins pourraient avoir un effet négatif sur nos opérations commerciales.”