La Chine pariera sur Blockchain

L’économie mondiale a été l’une des grandes victimes de la crise des coronavirus. Qui affrontera en 2020 une récession d’une ampleur inédite depuis Crack ’29. Cela inclut des puissances majeures telles que les États-Unis et la Chine, qui risquent de voir leur PIB baisser. Raison pour laquelle Changpeng Zhao, commente que la Chine pariera sur la Blockchain pour récupérer sa croissance dans notre Tweet du jour:

La Chine a mis l’accent sur la reconstruction de l’économie après la pandémie du C19, notamment en poussant l’économie de la blockchain. https://t.co/zLKav79KnC – CZ Binance 🔶🔶🔶 (@cz_binance) 24 avril 2020

La Chine pariera-t-elle sur la Blockchain?

Un commentaire commun ces derniers jours sur le coronavirus est que la maladie née à Wuhan a accéléré l’histoire. Faire des tendances qui jusqu’à présent ne pouvaient être vues qu’à l’horizon, devenir des sujets à l’ordre du jour actuel. Y compris plusieurs des technologies de la quatrième révolution industrielle, telles que l’intelligence artificielle et la blockchain, qui venaient de faire leurs premiers pas.

Cependant, si le monde veut se remettre du choc économique auquel il a été soumis en raison de la pandémie, il devra profiter de la valeur offerte par une technologie comme la Blockchain. Ce qui peut servir de base pour construire des économies plus efficaces et productives autour de la planète.

La Chine le sait très bien. Et c’est que, avant même le déclenchement de la crise, le géant asiatique avait déjà investi massivement dans la Blockchain, l’automatisation, la 5G et d’autres technologies. Dans le but d’en profiter pour relancer leur économie, un processus qui devient désormais beaucoup plus urgent.

Raison pour laquelle Changpeng Zhao aurait commenté sur son compte Twitter que la Chine va parier sur la Blockchain pour retrouver sa croissance:

“La Chine se concentre sur la reconstruction de son économie après la pandémie du C19, y compris un coup de pouce à l’économie basée sur la blockchain.”

Parallèlement à ce commentaire, Changpeng Zhao aurait inclus un lien vers un article, qui parle des dernières avancées de la monnaie virtuelle du gouvernement chinois. Cela illustrerait son commentaire sur le grand coup de pouce que Blockchain pourrait recevoir du géant asiatique, comme moyen de surmonter la crise provoquée par COVID-19.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le