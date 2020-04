La Chine perd sa domination sur l’exploitation minière. Parce que?

Les conséquences du Coronavirus sur le monde de la cryptographie, ainsi que sur la plupart des secteurs de la société, sont difficiles à calculer. Cependant, il y a des effets plus évidents que d’autres. Comme c’est le cas de la maladie sur l’exploitation de Bitcoin, ce qui pourrait conduire les fermes chinoises à perdre leur domination sur cette activité.

La concentration de l’exploitation minière Bitcoin

L’extraction de crypto-monnaie est l’une des activités fondamentales pour la maintenance du monde de la crypto. Eh bien, c’est grâce à ce mécanisme, grâce auquel les utilisateurs de Blockchain prêtent leur puissance de calcul pour l’exécution des opérations du système, en échange d’une récompense, que les crypto-monnaies ont les capacités de les faire fonctionner.

L’idéal de cette activité est qu’elle est menée par des centaines de milliers d’individus à travers le monde. Car c’est le seul moyen de garantir la transparence et la décentralisation dans la gouvernance des crypto-monnaies. Cependant, dans le cas du Bitcoin, l’histoire est loin de l’être.

La difficulté toujours croissante de l’exploitation des blocs de la CTB a conduit à ce que cette activité ne puisse être réalisée de manière rentable qu’avec l’utilisation d’équipements miniers coûteux.

Ceux-ci consomment beaucoup d’électricité et ne seraient donc un investissement intelligent que lorsqu’ils sont achetés et utilisés en grande quantité. Profitant ainsi des économies d’échelle qu’elles génèrent.

Dans ce contexte, l’exploitation minière est devenue une activité de plus en plus contrôlée par de grandes sociétés minières, appelées fermes. Qui ont la capacité financière d’acquérir et de mettre en service des milliers de machines minières en même temps.

Cette situation a concentré la domination sur l’exploitation minière et la Blockchain Bitcoin, dans une poignée d’acteurs de grandes entreprises, les plus puissants étant situés jusqu’à présent en Chine.

Le domaine minier chinois affecté par COVID-19

La plupart des exploitations minières en Chine fonctionnent avec des équipements miniers S9. Un type d’équipement qui, bien que bon marché, est devenu obsolète au fil du temps. Cela implique qu’il perd la puissance nécessaire pour rivaliser avec des équipements plus modernes.

Par conséquent, les fermes minières qui fonctionnent avec ce type d’équipement ont besoin de prix très élevés dans la crypto-monnaie pour être rentables. Il s’agit actuellement du prix minimum pour que les machines S9 soient rentables à 5 136 $ par BTC. Ce qui, compte tenu de la volatilité des prix du Bitcoin ces derniers jours, est un objectif plutôt incertain.

A cette situation, il faut ajouter les difficultés logistiques imposées par la quarantaine due au Coronavirus. Et c’est que la plupart des exploitations minières en Chine n’ont pas pu recevoir les pièces de rechange dont elles ont besoin pour continuer à fonctionner. Ils n’ont pas non plus été en mesure d’effectuer l’entretien dont leur équipement vieillissant a besoin.

Coup dur pour l’exploitation minière

Tout cela a fortement touché le domaine minier des fermes chinoises, comme l’a commenté Wu Tong, directeur adjoint de la Commission Blockchain du ministère du Commerce:

«Sous l’influence de l’épidémie, la difficulté de maintenir, de rénover et de poursuivre la production de machines minières a encore augmenté et la baisse des prix du 12.04 a mis en vente de nombreuses machines minières. La marée des machines minières à vendre a déjà eu lieu, et le prix de vente moyen de chaque machine minière est de 30% à 50% inférieur à celui d’avant la Fête du Printemps. »

Ainsi, la domination sur l’exploitation minière exercée par les fermes chinoises serait sérieusement remise en question. Du moins, tant que les effets immédiats du Coronavirus sur la société chinoise sont durables et empêchent les exploitations minières d’investir dans leur équipement. Faire de nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le