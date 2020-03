La Chine renfloue son secteur automobile après le krach des ventes de voitures

Les constructeurs automobiles en Chine demandent déjà au gouvernement un plan de mesures qui permettra de récupérer le secteur automobile dès que possible une fois que les ventes de voitures auront chuté en raison de la pandémie causée par le coronavirus COVID-19. Il préconise l’élimination des taxes sur les voitures particulières neuves.

Le secteur automobile en Chine il traverse des moments dramatiques. Les immatriculations de voitures neuves ont chuté et l’activité industrielle s’est complètement arrêtée. Bien que dans certaines régions du géant asiatique, il revienne progressivement à la normale, les dégâts ont déjà été causés. C’est pourquoi les constructeurs automobiles se sont déjà intensifiés et demandent aux autorités chinoises des mesures pour tenter de relancer le secteur.

Au cours du dernier mois de Les ventes de voitures de février 2020 en Chine ont chuté de 80% avec seulement 310 000 unités. Ce sont des chiffres scandaleux si l’on se souvient qu’il s’agit du premier marché automobile mondial. Les fabricants locaux ont décidé de faire face à cette situation et de la redresser dès que possible. Toute une série de mesures spécifiques ont déjà été mises sur la table.

Les ventes de voitures en Chine ont chuté de 80% en février 2020.

Selon le rapport, la “liste de souhaits” faite par les principaux fabricants de véhicules en Chine comprend l’élimination et / ou la réduction des taxes sur les ventes de voitures sur les marchés ruraux et la réduction des émissions de véhicules. collectées par la China Automobile Manufacturers Association (CAAM).

Chen Shihua, un haut responsable de la CAAM, a déclaré ce qui suit au sujet des ventes de voitures: “Les ventes de voitures en Chine en février sont revenues à des niveaux jamais vus depuis 2005”. Cette situation affecte particulièrement les véhicules électrifiés, dont les immatriculations ont chuté pour le huitième mois consécutif. La mise en service de nouvelles subventions pour l’achat de voitures électriques et hybrides est également demandée.

La vérité est que plusieurs analystes chinois soulignent que, bien que le gouvernement chinois prenne bonne note de ces recommandations, il est très peu probable que tant de mesures politiques soient lancées: “Des mesures telles que la réduction des taxes à l’achat, le soutien aux marchés ruraux et l’assouplissement des restrictions sur l’achat de véhicules propulsés par de nouvelles énergies sont raisonnables et auraient un impact immédiat”.

Nissan est l’une des marques qui a repris son activité, avec un compte-gouttes.

De la CAAM, ils soulignent qu’il est très probable que le Les ventes de voitures en Chine commencent à se redresser en mars et revenir à la normale à partir du troisième trimestre de cette année. Si l’épidémie est enfin contenue avant avril, le premier semestre 2020 ferait état d’une baisse de 10% des ventes de voitures du géant asiatique. Cependant, dans le meilleur des cas, cette baisse pourrait être minimisée à 5%.

L’association susmentionnée a également demandé que le secteur industriel soit directement soutenu afin que l’activité puisse reprendre le plus rapidement possible à un niveau normal dans les usines situées dans la région du Hubei, la plus touchée par la Pandémie de coronavirus COVID-19. Dongfeng et ses partenaires Honda et Peugeot ont retardé le redémarrage de la production automobile au Hubei. Nissan a également annoncé son intention de reprendre partiellement sa production à Xiangyang, une autre ville du Hubei, ainsi qu’à son usine de Zhengzhou, Henan.