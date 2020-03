La Chine serait à un pas du lancement de sa monnaie virtuelle

Rien ne semble capable d’arrêter l’effort chinois pour diriger le reste du monde dans la technologie Blockchain. Et c’est bien qu’il ait été jusqu’à récemment le pays le plus touché par le coronavirus. Le gouvernement chinois a réactivé avec succès le développement du yuan virtuel. La Chine serait donc à un pas du lancement de sa monnaie virtuelle gouvernementale.

La Chine en course pour dominer la Blockchain: la monnaie virtuelle

Ces dernières années, la plupart des puissances mondiales ont été impliquées dans une concurrence non conventionnelle. Eh bien, s’il est normal de voir les pays du monde s’affronter sur le plan économique ou militaire, il est plus étrange d’assister à une course à la maîtrise d’une technologie comme la Blockchain.

Cependant, les chaînes de blocs ont depuis leur popularisation démontré des capacités pratiquement illimitées. Ce qui a attiré les États, qui voient la Blockchain comme un moyen d’améliorer leurs capacités économiques et technologiques. Obtenant ainsi un avantage sur ses rivaux dans le système international. De cette idée naissent les projets d’une monnaie virtuelle du gouvernement.

Ainsi, il n’y a pratiquement aucun pays, d’importance au monde, qui ne dispose d’un programme de recherche et développement sur la technologie Blockchain. Être la Chine à la tête de la course mondiale, pour obtenir des chaînes de blocs appliquées à des fins étatiques.

Pour cette raison, depuis des mois, des informations parviennent à l’Occident sur le développement de la monnaie virtuelle du gouvernement chinois. Un projet dans lequel le pays asiatique travaillerait, dans le but de créer une monnaie qui a les capacités des crypto-monnaies, mais en les gardant sous un contrôle et une surveillance gouvernementale stricts.

La Chine serait à un pas de la victoire malgré le coronavirus

Cependant, ces efforts du gouvernement chinois ont été interrompus en raison du déclenchement de la crise sanitaire causée par le Coronavirus. Ce qui a contraint à mettre en place une quarantaine dans les villes chinoises, et a donc empêché le transfert des chercheurs en charge du développement de la monnaie virtuelle vers leurs emplois.

Cependant, lorsque le pire de la pandémie semble avoir été contrôlé sur le territoire de la Chine. Le gouvernement a relancé ses efforts pour lancer sa monnaie virtuelle dès que possible. Faire savoir que son développement de base serait prêt, le gouvernement se concentrant maintenant sur la création d’une législation adéquate pour son utilisation.

De cette façon, la Chine serait à un pas de l’obtention d’une victoire significative dans la course à la maîtrise de la technologie Blockchain. Laissant de côté les concurrents internationaux travaillant sur leurs propres programmes pour créer des monnaies publiques virtuelles. Faire de nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le