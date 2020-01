La chose que les fans d’Apple détestent le plus à propos de l’iPhone n’est pas vraiment un problème – .

Apple a bouleversé l’industrie des smartphones en 2007 en lançant l’iPhone d’origine. Tous les grands acteurs de l’époque verraient leurs entreprises de smartphones s’effondrer dans les années à venir, y compris des géants de l’époque comme Nokia et Microsoft. Ils étaient dans le déni et ont refusé de s’adapter malgré le fait que même à l’époque, beaucoup d’entre nous savaient que l’iPhone était la voie à suivre. C’était simple, c’était élégant, c’était intelligent, et c’était une amélioration massive par rapport aux briques en plastique trop compliquées qui dominaient le marché dans la première moitié de la décennie.

Dans les années qui ont suivi, l’activité iPhone d’Apple est devenue une fusée imparable qui a lancé l’entreprise dans la stratosphère. Même si Android a dépassé iOS en termes de part de marché mondiale, Apple a continué de récolter la majorité des bénéfices de l’industrie chaque trimestre. Bien sûr, le type de trajectoire qu’Apple avait suivi pendant des années n’était pas durable. La croissance des ventes d’iPhone a finalement dû ralentir, et elle l’a ralenti. C’est bien sûr la raison pour laquelle d’autres domaines d’activité d’Apple tels que les services et les accessoires sont devenus si importants. L’iPhone est toujours responsable de plus de la moitié des revenus d’Apple chaque trimestre, atteignant récemment 55,96 milliards de dollars au premier trimestre fiscal, dont les résultats viennent d’être publiés hier. Mais il y a quelque chose de particulièrement intéressant dans les performances d’Apple pendant le trimestre des fêtes, et personne ne semble en parler.

Les fans d’Apple adorent les iPhones. En fait, l’iPhone est ce qui attire les gens de l’entreprise ces jours-ci et en fait des fans d’Apple. D’abord c’était le Mac, puis au début des années 2000 c’était l’iPod. Cependant, rien n’a attiré des foules comme les iPhones d’Apple. Ils ont fait d’Apple l’entreprise d’électronique grand public la plus rentable de l’histoire et la plus grande entreprise de la planète en termes de capitalisation boursière.

Une partie du livre de jeu d’Apple au début de l’iPhone consistait à augmenter le rythme auquel les utilisateurs de smartphones mettaient à jour leurs combinés. Apple a accompli cela en publiant de nouveaux modèles chaque année avec de grandes mises à niveau. Tout d’abord, Apple lancerait un nouvel iPhone avec le même design, mais il offrirait des performances améliorées et de nouvelles fonctionnalités de chapiteau comme Siri ou Touch ID. Ensuite, il sortirait un nouvel iPhone avec un design révisé. Ce cycle de sortie de deux ans pour iPhone a joué un rôle majeur dans le succès d’Apple jusqu’en 2014, lorsque la société a apporté un changement majeur à son playbook.

À partir de l’iPhone 6 et de l’iPhone 6 Plus, Apple est passé d’un cycle de conception de deux ans à un cycle de trois ans. Cela signifie qu’au lieu de publier de nouveaux modèles d’iPhone avec un nouveau design tous les deux ans, Apple a commencé à utiliser les mêmes modèles de smartphones pendant trois années consécutives. Et s’il y a une large plainte des fans d’Apple à propos de l’iPhone, c’est que: l’iPhone est devenu un peu plus “ennuyeux” parce qu’Apple sort des téléphones qui ont l’air presque identiques trois ans de suite.

C’est une plainte que nous recevons tout le temps des lecteurs, et nous voyons des choses similaires sur les réseaux sociaux assez souvent. Les fans inconditionnels doivent toujours mettre la main sur les derniers et meilleurs gadgets Apple, et les iPhones sont plus chers que jamais. Dans cet esprit, dépenser jusqu’à 1 500 $ sur un iPhone uniquement pour dépenser 1 500 $ de plus un an plus tard sur un nouvel iPhone qui a la même apparence n’est certainement pas idéal. Cela dit, les iPhones sont également plus rapides et plus puissants que jamais. La majorité des utilisateurs d’iPhone s’accrochent à leur téléphone pendant au moins deux ou trois ans, ce qui signifie que le nouveau cycle de conception de trois ans d’Apple n’est pas très important.

Les plaintes résonnent toujours le plus fort sur Internet, et nous constatons que cela se répète encore une fois en ce moment. Malgré le fait qu’une minorité vocale n’était pas du tout contente quand Apple a annoncé un iPhone 11 en 2019 qui ressemblait presque exactement à son iPhone XS de 2018 et à l’iPhone X de 2017, la majorité des gens n’y voyaient aucun inconvénient. Comment savons nous? Parce qu’Apple vient d’annoncer des résultats record pour le trimestre des fêtes qui comprenaient 55,96 milliards de dollars de ventes d’iPhone. Ce chiffre est en hausse de 8% sur un an, ce qui est assez impressionnant compte tenu des perspectives des observateurs de l’industrie sur le marché des smartphones haut de gamme. De plus, la société a confirmé lors de son appel aux résultats que l’iPhone 11 était le modèle d’iPhone le plus vendu d’Apple chaque semaine depuis sa première sortie en septembre dernier.

Les nouveaux iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max d’Apple commencent déjà à dominer la conversation en ce moment, car les fuites commencent à s’accumuler. L’un des gros avantages de ces iPhones de nouvelle génération sera un design actualisé, qui selon Ming-Chi Kuo, un initié d’Apple, sera une modernisation du design de l’iPhone 5 que tout le monde aimait avec des bords plats en métal. Mais avant de dire que la mise à jour de la conception de l’iPhone 12 est «attendue depuis longtemps», jetez un œil aux revenus d’Apple au premier trimestre. Bien que les fans inconditionnels d’Apple puissent s’ennuyer avec la conception actuelle de l’iPhone qui a été introduite pour la première fois en 2017, il est assez clair que la majorité des acheteurs de smartphones là-bas sont imperturbables.

