La chute de la livre sterling compense le droit de timbre pour les acheteurs étrangers

Les acheteurs d’outre-mer, en particulier de Chine, sont toujours attirés par le solide marché immobilier britannique, et la surtaxe sur les droits de timbre ne devrait pas les dissuader, selon les experts.

Dans le dernier budget du printemps, le nouveau chancelier Rishi Sunak a fait des annonces concernant le marché du logement. L’un d’eux était un prélèvement de 2% sur les droits de timbre appliqué aux acheteurs étrangers de biens immobiliers au Royaume-Uni. Cela prendra effet à partir d’avril 2021.

Cependant, plutôt que de dissuader les acheteurs, de nombreux acteurs de l’industrie pensent que cela aura peu d’effet à long terme. De même, d’autres pensent que cela pourrait provoquer un boom à court terme de l’achat de propriétés par les investisseurs étrangers. Couplé à la baisse de la livre sterling faisant de l’investissement britannique une option encore plus attrayante, cela pourrait donner une certaine impulsion au marché immobilier.

Selon Hiten Ganatra, directeur général de Visionary Finance. Il pense que nous pourrions assister à une «vague d’activités pour conclure des accords» avec des investisseurs étrangers au cours des 12 prochains mois. Il ajoute également que les prêteurs hypothécaires qui ont retiré certains de leurs produits «chercheront à rattraper le temps perdu et à proposer des tarifs très compétitifs». Les prêteurs spécialisés aux investisseurs étrangers pourraient tomber dans cette tranche.

Les taux de change compétitifs l’emportent sur le droit de timbre

L’incertitude persistante sur le Brexit, suivie rapidement par l’épidémie de coronavirus, a maintenu la livre sterling à un faible niveau face au dollar. Cela a fait du Royaume-Uni un endroit plus attrayant pour les vacanciers – nationaux et internationaux – ainsi que pour les investisseurs.

Par conséquent, même après l’entrée en vigueur de la nouvelle hausse des droits de timbre, le marché immobilier britannique restera probablement attrayant. Domenica Di Lieto, PDG d’Emerging Communications, pense que nous pourrions même voir un boom des achats chinois en raison de la situation monétaire.

«La chute de la livre sterling compense largement [the stamp duty levy], et le Royaume-Uni se compare toujours bien aux taux d’imposition des acheteurs étrangers dans des pays concurrents, tels que Hong Kong (15%), le Canada (entre 15 et 20%) et Singapour (20%). »

Des acheteurs chinois désireux de faire des affaires

Il semble que le nombre déjà élevé d’investisseurs immobiliers chinois cherche toujours à progresser.

Di Lieto ajoute: «Les vendeurs de biens intelligents maintiennent l’engagement et l’élan des ventes avec les acheteurs chinois. Étant donné que seuls les achats et les déplacements professionnels essentiels se déroulent actuellement en Chine, les acheteurs sont plus réceptifs que jamais à recevoir des propositions de vente. »

“Cependant, les développeurs et les agents immobiliers devraient se méfier du marketing rapide et à petit budget.”

Des régions comme Manchester, Liverpool et Birmingham sont particulièrement populaires auprès des acheteurs étrangers. Cela a été particulièrement le cas ces dernières années, Londres étant légèrement tombée en disgrâce. Bien qu’encore un endroit de choix pour investir, les prix des logements dans la capitale ont quelque peu stagné, de même que les rendements. En revanche, les villes de deuxième niveau du Royaume-Uni ont affiché de meilleures perspectives d’appréciation du capital ainsi que de meilleurs rendements. Alors que de plus en plus d’entreprises s’éloignent de la capitale, la demande de location dans ces domaines est également en hausse.

