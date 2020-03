La chute du prix du bitcoin nuit aux investissements des exploitations agricoles dans l’équipement minier

Faits saillants:

Les grandes exploitations minières ont dépensé plus de 500 millions USD pour la rénovation des installations

La récente baisse du prix du bitcoin prolonge la période de retour sur investissement des mineurs

L’effondrement du prix du bitcoin la semaine dernière a jeté une ombre sur les sociétés minières, qui ont dépensé plus de 500 millions de dollars en rénovation d’équipement minier au cours des six derniers mois, en préparation de la réduction de moitié à venir du réseau.

Les grands exploitants de fermes minières Bitcoin (BTC) de trois pays ont déclaré qu’ils étaient sur une vague d’achat depuis septembre 2019 pour agrandir leurs installations, ce qui représente un engagement partagé à rester à long terme dans les affaires de l’exploitation minière.

En mai prochain, la quantité de bitcoins nouvellement émis qui sera livrée aux mineurs prospères toutes les dix minutes environ sera divisée par deux par programme, ce qui compromettra la rentabilité de ces sociétés. Étant donné que les équipements plus anciens ne sont plus rentables, avant même que le gain ne diminue, plus de 500 millions de dollars ont été investis dans de nouveaux équipements miniers de plus en plus efficaces, ce qui peut aider à générer plus de bitcoins.

Cependant, la récente baisse du prix du Bitcoin, qui est tombé à moins de 5000 $ vendredi dernier et a enregistré une perte de 50% par rapport à son dernier prix le plus élevé au-dessus de 10000 $ fin 2019 , cela crée une incertitude considérable quant à la rentabilité des exploitations minières.

Selon les informations du pool minier Poolin, même les équipements les plus efficaces du marché, tels que WhatsMiners M20S de MicroBT et S17 Pro de Bitmain, génèrent des profits quotidiens avec une marge brute inférieure à 50%. Cette estimation est basée sur le prix actuel du bitcoin et la difficulté de l’exploitation minière, qui est une mesure de la compétitivité du bitcoin minier, avec un coût moyen de l’électricité de 0,05 USD par kilowatt par heure (kWh).

Image de Myst / stock.adobe.com

Si le prix du bitcoin ne revient pas à un niveau plus élevé avant de réduire de moitié, ce qui réduira essentiellement de moitié les bénéfices miniers, les exploitations minières devront faire face à une période de retour sur investissement plus longue.

“Nous venons d’être très vigilants et de poursuivre l’exploitation minière, et nous avons acheté beaucoup de nouveaux équipements”, a déclaré Zheng Xu, PDG de Hashage, une société qui exploite plusieurs sites dans le centre minier de la province du Sichuan en Chine. «Nous avons déjà une grande quantité, donc nous n’achèterons probablement pas plus pour l’instant. Nous maintenons les flux de trésorerie pour voir comment le marché se développe après avoir diminué de moitié. »

Cela dit, il reste à voir comment la puissance de calcul de Bitcoin réagira globalement à la baisse des prix du bitcoin dans les semaines à venir, alors que les anciens équipements miniers devraient être fermés. Si la puissance de calcul et la difficulté d’extraction du réseau bitcoin diminuent considérablement, les mineurs pourront extraire plus de pièces.

Mais, pour l’instant, le taux de hachage moyen sur 7 jours du réseau a suivi une tendance à la baisse depuis la baisse des prix de la semaine dernière, passant à 108 exahashs par seconde (EH / s) à partir du point 118 EH / s atteint. vers le 9 mars.

Chris Zhu, co-fondateur du pool minier Poolin, a déclaré vendredi sur un panel en ligne via WeChat que ses attentes avant le crash du prix du bitcoin étaient que le taux de hachage du bitcoin continuerait d’augmenter lentement. Maintenant, il s’attend à ce que la puissance de calcul chute entre 20% et 30% au cours des prochains mois.

Les achats s’intensifient

L’augmentation des dépenses des exploitations minières à travers le monde se reflète dans la croissance significative de la puissance de calcul totale du bitcoin au cours du dernier semestre.

Depuis septembre 2019, la puissance de calcul sur le réseau bitcoin a augmenté de 30%, passant d’environ 90 EH / s au niveau le plus récent autour de 120 EH / s.

Étant donné que la plupart des nouveaux équipements ont coûté entre 20 $ et 30 $ par térahash par seconde (TH / s), les opérateurs des fermes minières ont peut-être dépensé plus de 600 millions de dollars au cours des derniers mois pour se préparer à la prochain événement de réduction de moitié. (Pour donner un contexte, 1 EH / s équivaut à 1 million TH / s).

Artem Eremin, chef de produit pour 3logic, un revendeur de mineurs Bitcoin ASIC, a déclaré que ses clients en Russie et en Asie centrale achetaient activement des mineurs AntMiner S17 de Bitmain depuis octobre, se préparant à remplacer leurs mineurs plus âgés. Les ASIC, ou circuits intégrés spécifiques à une application, sont des puces informatiques personnalisées pour les activités à forte intensité de calcul, telles que l’exploitation minière.

3logic vend actuellement environ 2 500 unités des équipements les plus récents chaque mois. Il vendait 5 000 unités entre octobre et novembre, a déclaré Eremin, cependant, la poussée des ventes a ralenti en décembre. Selon diverses estimations, entre un tiers et la moitié de tous les ordinateurs d’extraction de bitcoins en Russie auraient pu être remplacés à ce jour par de nouveaux modèles.

Igor Runets, le PDG de Britriver, un siège minier à Bratsk, en Russie, a déclaré que ses clients achetaient de nouveaux ASIC très activement depuis l’automne dernier, mais qu’ils avaient diminué leurs achats en janvier. “A cette époque, le Nouvel An chinois, l’épidémie de coronavirus, est arrivé, et l’activité d’achat n’a tout simplement pas complètement repris à partir de ce moment”, a-t-il déclaré.

De même, Les grandes exploitations minières en Chine ont rénové leurs installations avec de grandes quantités d’équipements haut de gamme depuis le second semestre 2019, lorsque les plus grands fabricants ont commencé à expédier des équipements en vrac.

Zhen a déclaré que sa société avait amélioré ses installations de 30% avec les dernières machines fournies par Bitmain et MicroBT depuis la fin de l’été en Chine l’année dernière, et que le déploiement avait eu lieu avant le Nouvel An chinois.

Certains, comme Spark Capital de Gabriel Xia, un fonds établi en Chine, ont même commencé des travaux de remplacement et de mise à niveau à l’été 2019. «Nous avons vendu tous les anciens Bitmain S9 à l’été de l’année dernière, lorsque leur prix sur le marché d’occasion a doublé, et nous avons commencé à acheter de nouveaux équipements », a-t-il déclaré.

La consolidation du Bitcoin Mining

Derrière cette récente poussée d’achat, se cache le montant considérable des investissements qui ont afflué dans le secteur minier en 2019 seulement.

Pour prendre une perspective, la puissance de calcul de bitcoin a atteint le niveau 1 EH / s pour la première fois en février 2016. Depuis, il a fallu environ 30 mois au réseau pour atteindre le niveau 50 EH / s en septembre 2018, même après la période haussière de 2017. Cependant, il n’a fallu que 15 mois au réseau pour doubler ce niveau et atteindre 100 EH / s en janvier 2020.

Image de Siarhei / stock.adobe.com

Cette croissance accélérée a été rendue possible par les plus grands fabricants d’équipements, tels que Bitmain, MicroBT et Canaan, qui ont produit et expédié des équipements plus puissants à l’aide de puces informatiques plus avancées.

Cependant, les progrès technologiques signifient également que les nouveaux équipements sont devenus beaucoup plus chers. Avec des barrières à l’entrée plus élevées qu’en 2017, l’espace s’est consolidé, écrasant les mineurs de détail.

En 2017, même derrière la course au taureau Bitcoin, il n’était peut-être pas très courant d’entendre un client passer un seul bon de commande évalué à plus de 15 millions de dollars pour du matériel minier. Mais cela a changé en 2019.

“Avec une commande de 100 millions de yuans (15 millions USD) en 2017, vous pourriez être le plus gros mineur du réseau”, a déclaré Xia, dont la société exploite depuis 2016. En 2019, “15 millions USD ne vous convertiraient que chez un grand client ordinaire ».

Risque accru

Traditionnellement, les fermes minières vendaient de nouveaux bitcoins pour financer leurs opérations. Cependant, au cours des deux dernières années, un nouveau marché pour les services financiers a émergé, pour les aider à disposer d’un fonds de roulement, même s’ils veulent conserver des bitcoins ou “ hodl ”, qui est un idiome parmi les bitcoiners qui se réfère à garder des bitcoins au lieu de les vendre.

Xia a déclaré que les actifs minés de Spark Capital avaient été donnés en garantie des prêts qu’ils avaient contractés pour payer les factures d’électricité et étendre leurs opérations. L’entreprise parie qu’elle pourra vendre la pièce à un prix plus élevé plus tard, et en attendant, elle réduit le temps nécessaire aux machines pour obtenir le retour sur investissement.

Faisant écho à la stratégie, Dmitry Ozersky, PDG d’Electro.Farm, exploitant d’une ferme minière au Kazakhstan, a déclaré que 90% de ses clients ne vendent pas régulièrement leurs pièces minées et attendent plutôt l’émergence. d’un prix plus élevé. “Certains se sont vendus 12 000 $, mais maintenant, il attend que le prix revienne au-dessus de 10 000 $”, a-t-il déclaré.

Cynthia Wu, vice-présidente et directrice de la conservation chez Martixport, le sous-groupe des services financiers de crypto-monnaie de Bitmain, a déclaré que l’initiative comptait désormais plus de 200 grandes fermes en tant que clients et environ 100 millions de dollars en prêts uniques, la grande majorité des prêts demandés par les mineurs pour payer les factures d’électricité et les nouvelles constructionsdit-il.

Mais ce qui va de pair avec cette option, c’est le risque d’avoir à liquider vos garanties engagées lorsque le prix du bitcoin chute de plus de 50% en deux jours.

Étant donné que les grands prêteurs ont en moyenne un taux de garantie de 60 à 70%, un prêteur courrait le risque que ses bitcoins engagés soient obligés d’être liquidés à moins qu’ils ne choisissent d’engager des actifs supplémentaires. Cela suppose même qu’ils ont demandé le prêt alors que le prix du bitcoin atteignait un sommet récent de 11 000 $.

Les mineurs de Bitcoin hésitent à vendre

Et en ce qui concerne la stratégie de règlement, Wu a déclaré qu’elle pouvait varier d’une juridiction à l’autre. À cet égard, il a déclaré:

“Aux États-Unis, les gens pourraient vendre, car c’est ainsi qu’ils gèrent leur trésorerie. Mais en Chine, les mineurs sont des hodlers à plus long terme et ils hésitent davantage à vendre. En Chine, c’est un état d’esprit très typique des mineurs de «ne pas dépenser beaucoup de ce que vous exploitez».

Sharif Allayarov, directeur commercial de Matrixport en Russie, dit que les anciens membres de l’industrie, ceux qui sont dans l’industrie depuis 2012 environ, sont plus réticents à vendre. Pour sa part, Allayarov a déclaré:

Les débutants essaient de sauter dans les monnaies fiduciaires dès qu’ils le peuvent, mais comme ils restent en affaires et voient la croissance de la crypto, ils sont de moins en moins susceptibles de liquider rapidement.

Ethan Vera, directeur financier et co-fondateur du pool minier Luxor Tech, a déclaré qu’il y avait certainement beaucoup plus de mineurs intéressés à emprunter de l’argent pour payer leurs factures, mais “ce sont généralement des mineurs à long terme avec une attitude très optimiste”.

Vera a déclaré que les recrues souhaitaient trouver des moyens de limiter leur exposition à la baisse des prix.

Dans l’ensemble, de nombreux professionnels entrent dans l’écosystème minier en Amérique du Nord. Il s’agit de la banque d’investissement, du financement des sociétés pétrolières et gazières. Historiquement, ils ont utilisé des instruments financiers comme mesure pour couvrir les risques de leur entreprise. Sur la base de ma conversation avec ces grands mineurs, ils veulent trouver des moyens de limiter leur exposition à la valeur du hashrate et au prix du bitcoin.

Ils ne sont pas non plus enthousiastes à l’égard du commerce de produits dérivés, du moins pas en Russie, ont déclaré Runet et Ozersky. Le marché des contrats à terme et des options de cryptographie n’est pas suffisamment mature pour le moment, et les mineurs se sont lancés dans cette entreprise pour profiter du risque, et non pour dépenser de l’argent pour se protéger contre ce risque, a déclaré Ozersky.

Cependant, Matrixport a connu un certain intérêt pour son produit d’options, a déclaré Wu. Sur les près de 70 000 BTC d’options échangées sur la plateforme depuis le lancement du produit en octobre, les gros mineurs étaient responsables d’environ 70%.

“Ils veulent être mieux protégés lorsque le marché évolue”, a déclaré Wu. “Les mineurs veulent également spéculer sur le prix pour améliorer leurs performances.”

L’obsolescence du S9

Image vedette par Valeriy / stock.adobe.com

Pendant ce temps, la dernière stratégie de réforme des grandes exploitations minières conduit également à une question délicate: que font-ils avec les anciens équipements miniers comme l’AntMiner S9 et ses modèles équivalents, qui ont dominé le marché minier? depuis 2017?

Le bitcoin étant attendu dans deux mois et le prix du bitcoin tombant dans la fourchette de 5 000 USD, bien en deçà du seuil de rentabilité de ces anciens modèles, soit environ 8 000 USD, ¿ seront-ils tous éteints bientôt?

“Tout le monde essaie de se débarrasser des S9”, a déclaré Ozersky d’Electro.Farm. Pourtant, il pense que la S9 est loin d’être terminée. L’essentiel, c’est que tout se résume à la stratégie des mineurs.

Chez Bitriver, qui héberge 70 mégawatts de puissance en ASIC pour ses clients, seulement environ 25% de l’équipement minier est S9, a déclaré Runets. “Ceux qui voulaient les vendre l’ont déjà vendu.”

Xia de Spark Capital, dont la société a déjà vendu tous ses S9, estime que les S9 ne contribuent qu’environ 20 à 25% à l’ensemble du réseau bitcoin.

“Les gens ont des stratégies différentes: certains voulaient passer de vieilles machines à de nouvelles, certains ont choisi d’acheter les anciennes à bas prix, en espérant pouvoir les payer rapidement”, a déclaré Runets.

Ceux qui s’en tiennent au S9 ne veulent pas les débrancher, même s’ils travaillent au bord du seuil de rentabilité, a déclaré Runets. “Personne ne ferme ses portes, et jusqu’à ce que les gens divisent par deux, ils soutireront autant de jus que possible de leurs anciens ASIC.”

Selon ces exploitations minières, il y a une option pour passer les S9 à une option de consommation d’énergie inférieure, à un point de 700 watts au lieu de 1600 watts, produisant ainsi 9 TH / s au lieu de 13TH / s.

De même, certains, comme Electro.Farm et le pool minier Poolin, offrent également à leurs clients la possibilité d’augmenter la productivité S9 en fusionnant deux unités en une seule.

L’idée des deux options est d’augmenter la marge globale afin que le S9 puisse toujours produire un profit quotidien, quoique modeste, à un coût énergétique moyen de 5 cents par kWh.

Presser plus de bitcoins

De plus, ce sont aussi de petites exploitations ou des exploitations individuelles qui sont en quelque sorte capables de trouver de l’électricité beaucoup moins chère que les grandes exploitations.

“Si vous pouvez trouver un coût d’électricité de 0,02 USD par kWh, bien sûr, vous pouvez toujours jouer avec le S9”, a déclaré Zheng de Hasage, se référant à la saison des pluies d’été en Chine qui se produira après la réduction de moitié du bitcoin, qui est prévue. arriver en mai.

Des individus en Sibérie ont même pu utiliser les S7 avec une marge bénéficiaire jusqu’à la fin de février, a déclaré Eremin. Les mineurs de détail, bien que de moins en moins nombreux, se trouvent également au Kazakhstan et dans la région sécessionniste d’Abkhazie.

“Mais il y a une autre chose: ces anciens ASIC prennent de la place et obtiennent de moins en moins d’argent pour les fermes, alors qu’ils facturent généralement une commission pour chaque kilowatt”, a déclaré Eremin.

Les grandes exploitations sont donc incitées à remplacer les anciens ASIC par de nouveaux.

Pour l’instant, Runets a déclaré qu’il ne voulait pas voir des parties de sa ferme se découpler brusquement, donc Bitrier prévoit d’offrir une remise temporaire sur le coût de l’électricité pour maintenir les machines de ses clients en marche.

Mais, Xia a dit qu’à long terme, “les S17, S19 ou M20 et M30 de MicroBT deviendront les S9 dans le prochain cycle.”

Version traduite de l’article de Wolfie Zhao et Anna BAydakove, publiée sur CoinDesk.