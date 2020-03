La CIE n’annule pas Vive Latino, mais elle accuse les effets du coronavirus

Un autre secteur qui, en cas de crise sanitaire au Mexique aurait un impact, est celui des parcs d’attractions, comme Six Flags Mexico, qui est situé au sud de Mexico, bien que pour l’instant Six Flags Entertainment Corporation ne le fasse pas. a fait une déclaration et le parc garde ses portes ouvertes.

“Ces situations ont un impact sur la consommation discrétionnaire, qui est des achats non basiques, tels que des concerts et des événements, et bien qu’ils ne soient pas annulés, les gens ont tendance à éviter les foules, et évidemment les entreprises du secteur sont touchées”, dit-il. Gabriela Siller, directrice de l’analyse économique et financière de Banco BASE.

Coronavirus et grippe, différentes infections

Si les infections à coronavirus s’intensifiaient au Mexique, le gouvernement fédéral pourrait recourir à des mesures qui préviennent les infections et déclarent la quarantaine, comme cela s’est produit en avril 2009 face à l’épidémie de grippe A1H1.

Cette année-là, en plus du festival de musique Vive Latino, qui a été reporté d’un mois de mai à juin, les concerts du duo Ha-As sont reprogrammés et la présentation du groupe finlandais The Rasmus est annulée.

La crise épidémiologique a entraîné la fermeture temporaire de cinémas, centres commerciaux, restaurants et chaînes de vente au détail, une situation qui a provoqué des pertes économiques de 40 000 millions de pesos, selon les récentes déclarations de José Ángel Córdova Villalobos, qui a assisté à la crise en tant que secrétaire à la Santé. dans l’administration de Felipe Calderón.

Dans la vie sportive, la Fédération mexicaine de football a décidé que les réunions entre Pumas-Guadalajara, America-Tecos et Pachuca-Cruz Azul étaient à huis clos, par conséquent, elles ont rendu le coût des billets. De même, la suspension officielle de l’Olympiade nationale au Mexique, qui avait lieu à Mexicali, a été déclarée.

Lors de la contingence épidémiologique de 2019, le Mexique a été l’un des pays les plus touchés par la grippe H1N1. José Ángel Córdova Villalobos, qui était secrétaire à la santé, a signalé qu’il y avait 1 600 cas de contagion et 152 personnes sont mortes.

