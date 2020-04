La clé pour augmenter le retour sur investissement dans le marketing B2B est la pertinence – Econsultancy

Alors que nous nous adaptons à fournir des résultats optimisés à partir des canaux numériques et détournons plus de budget pour générer du trafic de qualité, il est plus important que jamais d’engager instantanément chaque visiteur du site Web.

Les expériences en ligne personnalisées sont une solution rapide pour garantir que votre site est immédiatement pertinent – et peut augmenter la conversion en leads de 10% en moyenne.

Les spécialistes du marketing grand public ont ouvert la voie en matière de marketing personnalisé depuis des années. De grandes marques telles qu’Amazon, Netflix et Pandora offrent des expériences entièrement sur mesure à leurs clients, utilisent des données comportementales pour faire des recommandations de produits pertinentes et proposent une approche centrée sur le client grâce à la puissance de la personnalisation.

Mais ce ne sont plus seulement les spécialistes du marketing B2C qui devraient adopter le marketing personnalisé. En fait, une étude Accenture de 2017 a révélé que 73% des acheteurs B2B disent s’attendre à une expérience personnalisée de type B2C de tous les sites Web. Et, la recherche Monetate et Econsultancy de 2013 a révélé que les spécialistes du marketing voient une augmentation moyenne de 20% des ventes grâce à des expériences personnalisées.

Ainsi, pour les marketeurs B2B qui cherchent à monter en flèche leurs résultats, démarquez-vous sur un marché bondé et impressionnez les acheteurs potentiels – le tissage de la personnalisation tout au long de votre stratégie est un must.

Voici quatre raisons principales d’adopter une approche personnalisée.

1. Pertinence

Soixante-quinze pour cent des spécialistes du marketing améliorent leur engagement grâce au marketing de contenu, selon une étude de 2017 du CMI; mais pour un impact maximal, le contenu que vous créez et distribuez doit être pertinent pour chaque destinataire.

Soixante-dix pour cent des milléniaux n’aiment pas que les marques envoient des e-mails marketing non pertinents, préférant un contenu personnalisé aux communications à grande diffusion. Ainsi, une approche impersonnelle pourrait finir par coûter cher à vos clients à long terme.

En utilisant un logiciel de personnalisation, les spécialistes du marketing B2B peuvent rapidement adopter une approche de personnalisation de masse, envoyer du contenu pertinent pour les industries, les emplacements et les firmographies clés, ou même atteindre des entreprises spécifiques en tant que marchés uniques.

2. Augmentation des revenus

Le marketing de masse peut propulser le filet très loin, augmentant le nombre de prospects, d’opportunités et de visiteurs qui atterrissent sur votre site Web – mais quelle est leur probabilité de devenir des clients? En ciblant les acheteurs idéaux et en personnalisant l’expérience pour chaque visiteur du site Web, vous améliorez considérablement vos chances de voir les conversions, d’obtenir des demandes de renseignements et d’acquérir de nouveaux clients fidèles.

Jusqu’à 74% des consommateurs déclarent être frustrés par les expériences impersonnelles des sites Web. Avec une expérience personnalisée sur place, les clients potentiels passeront probablement plus de temps à explorer votre site, à interagir avec le contenu et à développer une connexion avec votre marque.

3. Améliorez votre ROI marketing

Plus votre contenu, votre site Web et l’expérience de votre marque sont pertinents, plus vous avez de chances de voir le retour de vos efforts de marketing. En tant que consommateur, qu’est-ce qui vous semble le plus intéressant? S’agit-il de la diffusion générique d’e-mails, de recommandations de produits non pertinentes et d’un parcours d’acheteur incohérent? Ou, est-ce le contenu sur mesure qui a été adapté à vos intérêts, des recommandations très précises et un service client exceptionnel?

Les spécialistes du marketing dépensent leur temps, leur budget, leurs ressources et leur énergie créative à exécuter des campagnes – et l’injection de personnalisation tout au long leur permettra de prendre un cran et de garantir de meilleurs résultats. Cela peut se faire par l’acquisition de clients, l’engagement, la fidélisation accrue des clients ou davantage d’opportunités de ventes incitatives et de ventes croisées auprès des clients existants.

4. Rationalisez l’ensemble de votre parcours client

Le parcours de l’acheteur B2B est loin d’être simple. Et, comme de plus en plus de sites se déroulent entièrement en ligne, ils ne feront que se compliquer. Une approche personnalisée aide les entreprises à soutenir l’ensemble du parcours client – de la première fois qu’elles découvrent votre marque et le contenu initial qu’elles reçoivent, tout au long du processus d’achat.

Si quelqu’un de l’un de vos secteurs clés visite votre site Web après s’être engagé avec un contenu personnalisé, votre site doit présenter l’expérience que vous avez dans son secteur. Prouvez que vous comprenez leurs défis et fournissez-leur du contenu et des preuves – sans qu’ils aient à parcourir le site pour le trouver.