La clinique Baviera fait don de plus de 300 000 unités de matériel de protection hospitalière

La clinique Baviera a annoncé qu’elle donnerait 270 000 masques chirurgicaux, 10 000 combinaisons de protection, 10 000 paires de gants stériles et 10 000 lunettes de protection, un matériau qui quittera l’aéroport de Shanghai le vendredi 27 mars, avec la prévision de son arrivée à Madrid lundi prochain. 30 mars.

Ce don vise à aider les autorités espagnoles dans la collecte de matériel hospitalier classé «urgent» pour lutter contre la crise actuelle des coronavirus.

En plus de ces ressources, Clínica Baviera a également mis à la disposition du ministère de la Santé 2 000 masques «FFP2» hautement protégés et 1 000 unités de gel désinfectant dans des conteneurs de 800 ml, dont elle disposait déjà.

Clínica Baviera a temporairement fermé toutes ses cliniques le 13 mars, dans le but de minimiser le risque d’infections possibles, en ne laissant que les services minimums actifs.

En outre, elle a activé un bureau «en ligne» disponible sur son site Web et sur ses profils Facebook, Twitter et Instagram afin que les personnes qui ont une réclamation qui n’a pas besoin d’une assistance en face à face puissent recevoir des conseils ophtalmologiques.

Cette même semaine, l’Espagne a reçu un demi-million de masques de la Chine, malgré la pénurie mondiale de fournitures médicales, grâce aux efforts du roi, comme annoncé par les fondations Jack Ma et Alibaba, qui ont fait don de fournitures médicales à notre pays pour aider pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Le don a été fait à l’Institut national de gestion de la santé (Ingesa), sous la tutelle du ministère de la Santé, qui a passé des jours à chercher où acheter du matériel sanitaire en raison de la situation de pénurie causée par le coronavirus sur les marchés internationaux.

En plus des masques, dans les prochains jours, des kits pour effectuer des tests de coronavirus arriveront en Espagne, également donnés grâce à la direction de Don Felipe, qui a remercié Jack Ma, fondateur du groupe Alibaba, pour le don des masques et le reste de la matériel.

En outre, les deux fondations ont publié une déclaration dans laquelle elles expliquaient que le don de fournitures médicales était possible «grâce au soutien de Sa Majesté le Roi et à l’étroite collaboration avec le ministère espagnol de la Santé, de la Consommation et du Bien-être, dont l’action était cruciale pour obtenir une réponse rapide et la livraison des fournitures médicales données. “

Connexes

.