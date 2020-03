La Colombie sera mise en quarantaine jusqu’au 13 avril

Bien que Duque n’ait pas révélé de détails, l’ordonnance d’isolement comprend des exceptions pour les médecins, les infirmières, les membres des forces armées, les travailleurs des entreprises de sécurité, les supermarchés et les pharmacies, afin de garantir l’approvisionnement en nourriture et en médicaments, ont déclaré des sources gouvernementales.

Le paradis des retraités aux États-Unis est en état d’alerte pour le coronavirus

L’ordre de confinement du gouvernement national est produit au milieu d’un “exercice de sauvetage obligatoire” à Bogotá, la capitale colombienne de plus de sept millions d’habitants, qui s’est réveillé vendredi en silence et presque vide par ordre du maire, Claudia López , afin que ses habitants restent chez eux pendant quatre jours, jusqu’à lundi à minuit.

Le coronavirus a infecté environ 234 000 personnes dans 176 pays et a tué plus de 9 800 patients, la plupart en Chine, en Italie et en Iran, ce qui démontre le risque élevé de propagation de la maladie, selon l’OMS.

Rapport de Luis Jaime Acosta

Nous recommandons: New York en quarantaine

.