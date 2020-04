La Commission brésilienne des valeurs mobilières va lancer une plateforme de blockchain pour réduire les formalités administratives

La Commission brésilienne des valeurs mobilières (CVM) a annoncé le lancement d’une plate-forme blockchain pour améliorer le fonctionnement des entités réglementaires dans le pays.

Un communiqué a été publié sur le site officiel de CVM le 1er avril, annonçant le lancement de PIER (Regulatory Entities Information Integration Platform). PIER est basé sur la technologie blockchain, et permettra l’échange d’informations entre CVM, la Banque centrale du Brésil (Bacen) et la Surintendance des assurances privées (Susep).

L’introduction de la technologie blockchain augmentera la sécurité des informations saisies sur la plateforme, qui enregistrera des données sur son utilisation. Cela réduira l’accès inutile aux informations disponibles, tout en conservant un historique des requêtes déjà effectuées.

Frederico Shu, analyste au Center for Development in Data Science, a déclaré que «PIER offre un accès plus large, plus sûr et plus direct aux informations des participants réglementées par les institutions impliquées, renforçant et réduisant la bureaucratie dans les tâches de supervision, de recherche et identification des irrégularités ».

Trois entités réglementaires unies par une seule plateforme

La nouvelle plateforme interagira avec les différents systèmes des trois entités réglementaires mentionnées ci-dessus. Avec PIER, vous pouvez surveiller les informations avec 3 types de nature. Sanctions effectuées, enregistrement des participants et de leurs administrateurs, et contrôle et participation des sociétés réglementées et de leurs administrateurs.

Pour sa part, Frederico Faria, analyste CVM Systems Management, a souligné que la plate-forme offre une flexibilité à l’utilisateur, qui peut désormais consulter plus d’un sujet simultanément. «La recherche peut toujours être dirigée vers un seul organe ou vers chacun d’entre eux. Il existe de nombreuses possibilités de travailler avec des ensembles de données existants et tout dépendra des besoins de l’utilisateur “, a-t-il précisé.

Cette nouvelle initiative fait semblant rationaliser les processus entre les trois entités réglementaires, en supprimant les demandes et les autorisations qui ont été précédemment faites par e-mail ou traditionnellement. La plateforme fournira automatiquement à l’utilisateur des données mises à jour “avec la sécurité et la transparence qu’offre la technologie blockchain”.

Il convient de rappeler qu’en 2019, le CVM a clarifié sa position concernant les crypto-monnaies auprès du public en décrivant que l’entité n’empêcherait pas leur développement. Dans un débat promu par le CVM, Marcelo Barbosa, président de la Commission, a déclaré que apprenaient des crypto-monnaies pour éviter les impacts négatifs sur le marché.