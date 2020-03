La Commission européenne prête à “suspendre” le pacte de stabilité

Pour faire face aux circonstances exceptionnelles causées par l’urgence du coronavirus, la Commission européenne serait prêt à suspendre la Pacte de stabilité. Cela, selon les rumeurs de presse qui circulent ces dernières heures, fera partie des propositions qui seront débattues aujourd’hui en vue de la réunion de lundi prochain avec les ministres des Finances de l’Union européenne.

En cas d’approbation, les États membres seront donc autorisés à s’écarter temporairement des objectifs budgétaires fixés par les recommandations, pour toutes les dépenses qu’ils soutiennent l’économie et le système de santé.

En substance, la base des nouvelles lignes directrices est la considération que toutes les dépenses que les gouvernements vont détourner pour aider les secteurs les plus touchés par la crise seront considérés comme liés à des circonstances exceptionnelles, et donc non calculé aux fins du déficit car il est couvert par la flexibilité.

En particulier, ils devraient sur le calcul du déficit toutes les mesures pour cpour maintenir et contrer l’épidémie de Covid-19, de ceux pour le ssystème de santé et pour soutenir les entreprises, les régions et les travailleurs. Et en cas de croissance négative ou d’effondrement des activités, les efforts budgétaires requis des pays s’adapteront à la situation spécifique de l’économie issue de l’épidémie.

La communication fera également référence à la clause envisagée par le Règlement européen 1467 de 1997, modifié ultérieurement en 2005. À l’article 2, le règlement prévoit les conditions dans lesquelles le dépassement du déficit est considéré comme “exceptionnel et temporaire” et peut donc être autorisé.

Les règles européennes permettent de combler le déficit même en cas de «grave récession économique» qui entraîne une croissance négative du PIB dans un État membre. Mais cela sera probablement discuté dans les prochains mois.

Dans l’intervalle, la Commission européenne a approuvé le plan de 12 millions d’euros que le Danemark a mis en place pour compenser les dommages causés par l’annulation d’événements avec plus de 1000 participants en raison de Covid-19. Le Danemark l’avait notifié le 11 mars. “Il s’agit à ce jour de la première et de la seule mesure d’aide d’État notifiée dans le cadre de l’épidémie. La Commission est prête à travailler avec tous les États pour garantir que les mesures de soutien puissent être mises en œuvre en temps opportun “, écrit Bruxelles.