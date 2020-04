La communauté des crypto-monnaies rejette les modifications de la politique de confidentialité de Twitter

La communauté des crypto-monnaies a réagi sur les réseaux sociaux en rejetant le changement de politique de confidentialité de Twitter. Le 8 avril, la plateforme de microblogging a surpris ses utilisateurs avec la notification qu’elle supprimait des comptes l’option qui permettait aux citoyens d’empêcher le partage de leurs données à des fins commerciales. “Votre contrôle sur les informations que Twitter partage avec vos partenaires commerciaux a changé”, note le message.

Après la mesure adoptée par Twitter, de multiples réactions de rejet ont été observées sur les réseaux sociaux, parmi eux, la communauté des crypto-monnaies a déclaré que vous préférez payer pour le service plutôt que de perdre votre vie privée. Pourquoi n’ont-ils pas de fonctionnalité premium? Il y a beaucoup de gens qui paieraient pour la confidentialité et la publicité gratuite sur Twitter “, a écrit un utilisateur. “Souhaitez-vous payer 5 $ par mois pour utiliser Twitter sans publicité?”, A demandé un autre.

Plus tôt, Zooko Wilcox, créateur de la crypto-monnaie basée sur la confidentialité Zcash, a publié un tweet rejetant la notification Twitter: “Va te faire foutre, Twitter dot com. Prenez mon argent et arrêtez d’essayer de générer de la valeur pour vos annonceurs en manipulant mes pensées et mes émotions ». Le commentaire de Zooko a provoqué une réaction de la communauté des crypto-monnaies, qui a reçu plusieurs réponses.

Dans sa notification, Twitter a ajouté que la mise à jour aidera l’entreprise à “continuer à fonctionner comme un service gratuit”. La modification de Twitter affecte un paramètre qui comprenait une section avec une case à cocher dans laquelle il était possible de vérifier ou non, l’option «partager vos données avec les partenaires commerciaux de Twitter.

Dans le passé, les paramètres empêchaient Twitter de partager des publicités vues par les utilisateurs ou cliquées par les utilisateurs, et d’utiliser des identifiants publicitaires (pour suivre leurs mouvements et les applications qu’ils utilisent) pour leur téléphone. Pour la plupart des utilisateurs, ces informations seront désormais partagées par défaut. Les utilisateurs n’auront pas d’autre option pour en décider à l’avenir.

Twitter a déclaré dans un communiqué que cette décision faisait “partie de notre travail continu autour de la transparence et du contrôle”. Ajoutez ça les données partagées sont utilisées pour montrer l’efficacité de la publicité Twitter. “Cela permet à Twitter de montrer que les gens recherchent, interagissent et voient les publicités que les annonceurs paient.” La société précise qu’elle ne fournit pas d’informations à des tiers sur les noms d’utilisateur, les e-mails ou les numéros de téléphone.

D’autres commentaires de la communauté crypto soulignent que Twitter n’est pas un service: “Lorsque nous obtenons quelque chose gratuitement, cela signifie généralement que nous sommes le produit, pas le consommateur.” Alors que d’autres invitent à abandonner Twitter et à opter pour des plateformes de médias sociaux décentralisées comme la ruche.

En fait, en décembre de l’année dernière, CriptoNoticias a rapporté que la Fondation Zcash avait fait une contribution avec l’idée de financer le développement d’une application de messagerie plus décentralisée, qui a la confidentialité comme l’une de ses principales priorités. Le projet a été inspiré par une étude de marché auprès de travailleuses du sexe et de communautés LGBT + qui ont subi une censure et une surveillance malveillante, nécessitant plus de confidentialité dans leur système de messagerie.