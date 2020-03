La communauté Maker s’apprête à rembourser une dette de 5,3 millions de dollars

L’effondrement que le marché des crypto-monnaies a connu la semaine dernière a laissé non seulement des problèmes de liquidité, mais a également affecté le fonctionnement technique des plateformes de financement décentralisées (DeFi) telles que MakerDAO.

Une faille dans les oracles du prix Maker, qui ne s’est pas mise à jour assez rapidement, combinée à la congestion sur le réseau Ethereum, a perturbé le système d’enchères de garantie des ETH, générant un déficit non réglé de 5,3 millions de dollars.

L’erreur de génération des positions de dette garantie (CDP) a permis, à cette époque, de dépenser 4 millions de dollars gratuits en éther avec des règlements à zéro dollar de l’ETH collatéral.

Pour inverser cette situation et recapitaliser le système, Maker a annoncé qu’il organiserait une vente aux enchères MRK le jeudi 19 mars prochain, à laquelle tout utilisateur peut participer, à condition qu’il exécute le programme open source Auction Keeper. C’est-à-dire, Avec la vente aux enchères, la communauté essaie d’augmenter le prix du MKR pour équilibrer les dettes sous-garanties en suspens. À travers une déclaration, les membres de la communauté ont fourni des détails sur le processus d’option des MKR.

«Selon les paramètres du protocole Maker, tels que déterminés par la gouvernance, la vente aux enchères fonctionne comme dans l’exemple suivant: le protocole offre à un gardien (enchérisseur) un lot de 250 MKR pour 50 000 DAI, ce qui se traduit par un Prix ​​200 DAI / MKR. Un deuxième gardien offre 50 000 DAI, mais ne nécessite que 230 MKR, ce qui se traduit par un prix de 217 DAI / MKR. Les prix de l’offre sont augmentés grâce à la volonté des soumissionnaires de prendre un peu moins de MKR en échange de 50 000 Dai », a-t-il expliqué sur le site Web.

La communauté a noté qu’au cas où personne ne soumissionnerait pour le premier lot de 250 MKR, l’enchère reprendrait après trois jours offrant 20% de MKR en plus, soit 300 MKR pour 50000 DAI, ce qui signifie un prix de 166 , 66 DAI / MKR.

Groupe de soutien

Afin de soutenir la vente aux enchères, divers groupes de passionnés de projets, dont DeFi Pulse et Dharma, auraient formé le DAI Backstop Syndicate, un initiative qui vise à créer un contrat intelligent groupé, où tout le monde peut activer une vente aux enchères MKR à un certain prix et si tel est le cas, obtenez la participation.

“L’objectif est d’avoir au moins 5 millions de DAI disponibles pour acheter MKR, si c’était (…) pour les personnes intéressées, n’importe quelle quantité de DAI est utile pour la cause et aide à signaler un fort soutien pour MKR”, a-t-il été noté. sur Reddit.

Entre autres mesures d’ajustement du système, la communauté Maker a indiqué qu’elle avait permis à une série d’enquêtes de modifier les critères de sa gouvernance. Parmi ceux-ci figure un ajustement de la commission de stabilité de DAI. Les électeurs doivent choisir un taux de stabilité dans une fourchette de 0% à 4,5%.

La chute vertigineuse du marché de la cryptographie a entraîné une augmentation de la demande de DAI, un stablecoin qui fonctionne sur le protocole MakerDAO avec un ratio de 1: 1 par rapport au dollar américain. Maintenant, la communauté se concentre sur le retour de cette relation au jeton.

Les détenteurs de DAI prennent des positions de dette garanties en échange d’éthers qui sont déposés dans un contrat intelligent de réseau Ethereum. La relation de garantie avec ETH, BAT et maintenant aussi avec USDC, récemment ajoutée, doit être de 150% ou plus, ce qui signifie que le prix et la quantité de DAI sont fixés en fonction du montant d’ETH déposé.