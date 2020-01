La conception SERP mise à jour de Google est-elle un motif sombre? – Econsultancy

En 2019, Google a mis à jour l’apparence de ses pages de résultats de recherche pour mobile (SERP), affichant le favicon d’un site Web et déplaçant le nom du site Web en haut de la carte de résultats. Il a également changé l’apparence des annonces dans les SERPs, avec une étiquette “Ad” en gras en noir en haut de la carte avec l’URL du site Web.

La semaine dernière, le géant de la recherche a annoncé le lancement d’une mise à jour dans laquelle la conception de ses SERPs de bureau ressemblera davantage à celle de ses SERPs mobiles.

“Le format met en avant et au centre la marque d’un site, aidant les chercheurs à mieux comprendre d’où proviennent les informations, à analyser plus facilement les résultats et à décider quoi explorer”, a déclaré Google sur Twitter.

Mais le principal objectif de la conception de Google est-il vraiment d’aider les chercheurs? Sur le Web, les discussions et les débats sur la conception ont été importants, et beaucoup ont souligné que la conception rend très difficile la distinction entre les listes organiques et les listes payantes.

Nouveau SERP de Google sur ordinateur

Dans un fil Twitter, un observateur, Johnny Makes, a fait valoir que le design de Google allait jusqu’à représenter un motif sombre.

“Alors qu’autrefois seules les publicités avaient une icône pour les différencier, il y a maintenant des favicons dans la même case sur tous les autres résultats”, écrit-il. “En mettant quelque chose de visuellement similaire dans chaque emplacement qui signalait précédemment une annonce, il devient impossible pour un utilisateur de les distinguer sans faire attention et sans effort. Google peut toujours dire qu’ils étiquettent les publicités, mais ces informations sont désormais enfouies sous plus de bruit visuel. “

Il s’agit, selon lui, d’un schéma sombre, car il sape la capacité des utilisateurs à identifier rapidement les annonces payantes dans les résultats de recherche – annonces que de nombreux utilisateurs se sont entraînés à éviter en se basant sur le principe qu’en tant qu’annonces, elles sont probablement moins pertinentes.

Les humains sont des machines d’auto-formation, et dans le contexte d’Internet, nous nous sommes entraînés à ignorer les publicités intrusives qui encombrent de plus en plus nos écrans.

Si quelque chose ressemble vaguement à une publicité, nous ne la regardons même pas – un comportement connu sous le nom de «cécité des bannières».

– johnny fait ⚡️ (@johnny_makes) 18 janvier 2020

L’impact sur les marketeurs

Google a augmenté le nombre d’annonces qu’elle sert dans les SERP depuis des années, ce qui a entraîné une augmentation significative du nombre de recherches qui entraînent des clics sur les annonces. Par exemple, selon la société de données clickstream Jumpshot, en juin 2019, 4,42% des recherches sur ordinateur ont généré des clics sur les annonces, contre un peu plus de 2% au premier trimestre 2016. Sur mobile, la tendance est encore plus prononcée, avec 11% des recherches générant des publicités. clics, contre moins de 4% il y a trois ans.

La distinction entre les annonces et les résultats organiques devenant encore moins apparente, il va de soi que Google pourrait générer de plus en plus de clics sur les annonces payantes si cela augmentait encore la densité des annonces dans les SERP.

Alors que les entreprises devraient profiter de l’occasion pour spécifier un favicon à inclure dans les SERPs de Google, les chiffres le montrent clairement: les annonces payées, ainsi que les résultats contrôlés et détenus par Google, poussent les résultats organiques. En conséquence, les entreprises peuvent trouver qu’elles n’ont pas d’autre choix que d’allouer plus à la recherche payée qu’au référencement si elles veulent atteindre les consommateurs via Google.

Mais la distinction décroissante entre les annonces et les résultats organiques pourrait avoir un impact sur les campagnes payantes. Si la conception SERP de Google augmente les clics sur les annonces payantes comme il semble conçu pour le faire, les spécialistes du marketing voudront porter une attention particulière aux performances de la campagne, car ils pourraient voir une augmentation des clics d’utilisateurs qui auparavant n’auraient pas cliqué sur leurs annonces.

Bien que cela ne soit pas intrinsèquement un mauvais développement, les spécialistes du marketing voudront prendre des mesures pour s’assurer que leurs annonces sont aussi pertinentes que possible pour les mots clés et les phrases qu’ils ciblent afin que toute augmentation des clics ne soit pas perdue.