La Confédération espagnole du commerce demande de limiter la vente “en ligne” uniquement aux nécessités de base

La Confédération espagnole du commerce (CCE) a appelé le gouvernement à limiter le catalogue de produits à vendre “en ligne” aux biens essentiels, dans le but de protéger les petites entreprises, qui traversent un moment “critique” pour la fermeture de leurs établissements en raison de la crise des coronavirus, comme indiqué dans un communiqué.

Plus précisément, les commerçants soulignent que dans cette situation, ils ont été “clairement désavantagés par rapport à la concurrence” par rapport aux grandes plates-formes internationales telles qu’Amazon ou AliExpress, qui continuent de fonctionner “en ligne” sans aucune restriction.

Le secteur rappelle que la déclaration de l’état d’alarme a entraîné la limitation des ventes physiques uniquement aux biens et services de base, tels que la nourriture, l’hygiène, les médicaments ou les produits de santé. Cependant, pour les produits «en ligne», aucune limitation n’a été établie, ce qui cause «un grand tort» aux petites entreprises.

La CEC souligne que cette demande répond également à un problème de sécurité. Ainsi, il a souligné que les tribunaux des pays voisins comme la France ont déjà commencé à accepter ces mesures et ont obligé certaines plateformes internationales à limiter leur vente aux produits essentiels jusqu’à ce qu’une évaluation approfondie soit faite des risques auxquels leurs travailleurs sont exposés. .

Pour la confédération, il est “contradictoire” que si la “grande majorité” des travailleurs sont confinés chez eux pour limiter les risques de contagion au coronavirus, des milliers de livreurs et de transporteurs se déplacent d’un endroit à un autre pour livrer les commandes.

Concernant les ventes physiques, la CEC dénonce également la vente par de grands opérateurs de produits non autorisés sur leurs surfaces de vente physiques. “Tout cela pose des difficultés supplémentaires dans un contexte déjà critique pour le commerce de détail, qui voit 1,2 million d’emplois dans son secteur menacés”, a-t-il souligné.

Les principales associations professionnelles espagnoles se sont réunies pour exprimer au gouvernement l’incapacité du secteur à faire face aux dépenses courantes. Ainsi, les mesures prises pour contenir l’épidémie ont contraint les entreprises à fermer ces derniers jours, ce qui représente des pertes importantes. Et de cette façon, les dépenses courantes telles que la location de locaux sont devenues le principal problème des commerçants.

Les associations professionnelles signant ce manifeste adressées au gouvernement sont: la Confédération espagnole du commerce, l’Association espagnole des achats centraux (ANCECO), les associations des chaînes de vente au détail, des services et des restaurants (AMICCA), COMERTIA, ACOTEX et EURELIA et la Fédération espagnole des marchands d’appareils électroménagers (FECE). Ces organisations représentent la majorité du commerce du pays. Ensemble, ils regroupent 510 000 points de vente et génèrent 1,7 million d’emplois.

