La confiance dans CBDC est supérieure aux crypto-monnaies

Une tendance de plus en plus présente dans le monde a été la création de monnaies publiques virtuelles, ou CBDC, par les gouvernements du monde. Qui tentent de combiner tous les avantages des crypto-monnaies, avec ceux de la monnaie fiduciaire. Et maintenant, une enquête de The Economist a révélé que la confiance dans la CBDC est plus grande que dans les crypto-monnaies parmi la population.

CBDC contre Crypto-monnaies

L’utilisation de la technologie Blockchain a augmenté, avec une force croissante depuis la création de Bitcoin. Cependant, malgré le fait que les blockchains ont été popularisées grâce aux crypto-monnaies. La vérité est qu’ils n’ont pas le monopole de la Blockchain, ni des utilisations qui peuvent en être faites.

En fait, pour les gouvernements du monde, cette technologie est devenue de plus en plus pertinente. Instaurer une compétition entre les principales nations du monde, pour dominer son utilisation dans tous les secteurs.

Cela comprend la création de monnaies publiques virtuelles ou CBDC, utilisées pour empêcher les crypto-monnaies de menacer le monopole que l’État maintient sur la politique monétaire.

Ils profiteraient des meilleures caractéristiques des crypto-monnaies pour offrir une grande flexibilité aux citoyens du pays. Mais en maintenant le contrôle total du gouvernement sur l’émission et l’utilisation de ces devises. Mettre fin à la décentralisation caractéristique du Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques.

À quoi les utilisateurs font-ils le plus confiance?

À cet égard, une récente enquête de The Economist’s Intelligence Unit montre que pour les utilisateurs, les pièces de monnaie soutenues par le gouvernement continuent d’avoir plus de valeur que toute autre. Y compris les crypto-monnaies et les monnaies virtuelles privées comme Facebook Pound.

La confiance dans CBDC est plus grande que dans les crypto-monnaies.

Ainsi, en faisant référence aux CBDC, 54% des répondants ont répondu qu’ils les considéraient comme dignes de confiance, alors que seulement 14% se méfiaient d’eux. Avec 23% ayant une opinion équilibrée à leur sujet et 9% sans opinion à ce sujet.

Alors que dans le cas des crypto-monnaies, seulement 26% des personnes interrogées les considéraient comme fiables, moins de la moitié de celles des CBDC. Avec 38% considérant les actifs cryptographiques comme dignes de méfiance, 25% avec une opinion équilibrée et 11% sans opinion.

Avec ces résultats, il est clair qu’à l’heure actuelle, la confiance dans les CBDC est plus élevée que dans les crypto-monnaies. Une situation qui démontre tout le travail de diffusion et de développement que le monde de la crypto doit encore faire pour atteindre sa massification. Et ce qui en fait nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le