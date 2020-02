La confiance des consommateurs augmente pour le troisième mois consécutif

“La hausse du score global de l’indice est due à notre vision de plus en plus positive de l’état de l’économie générale du Royaume-Uni pour le passé et les 12 prochains mois.” – Joe Staton de GfK. (Image :: Ben Birchall / PA Wire)

// La confiance des consommateurs en février a augmenté de deux points à -7, selon GfK

// Il s’agit du troisième mois consécutif d’amélioration – janvier était -9 et décembre -11

// C’est aussi mieux qu’en février de l’année dernière, lorsque l’indice de confiance des consommateurs était de -13

La confiance des consommateurs britanniques a augmenté pour le troisième mois consécutif, bien que le sentiment demeure globalement négatif, selon un indice.

L’indice de confiance des consommateurs de longue date de GfK, qui demande régulièrement aux citoyens ce qu’ils pensent de leurs propres finances et de l’économie dans son ensemble, a augmenté de deux points en février.

Alors que le score de confiance global était toujours en territoire négatif, à -7, il s’agissait toujours d’une amélioration par rapport à -9 en janvier et -11 en décembre.

Il y a un an, la lecture était plus négative, avec un score global de -13 enregistré en février 2019.

“Dans un contexte de hausse des salaires et des prix des logements en février, de faible taux de chômage et d’inflation stable, nous signalons une nouvelle hausse saine de la confiance des consommateurs ce mois-ci – la troisième augmentation mensuelle consécutive”, a déclaré le directeur de la stratégie client de GfK, Joe Staton.

“La hausse du score global de l’indice est due à notre vision de plus en plus positive de l’état de l’économie générale du Royaume-Uni pour le passé et les 12 prochains mois.”

Staton a souligné un bond de cinq points dans la partie de l’indice couvrant les achats importants, la lecture de cette mesure passant de 1 en janvier à 6 en février.

C’est un point de plus qu’il y a un an, alors qu’il était de 5 en février 2019.

Staton a déclaré que le regain de confiance dans les achats importants “reflète le récent rebond des ventes au détail, comme cela a été largement rapporté”.

“Bien que l’indice reste au sud du positif, la trajectoire reste à la hausse”, a-t-il déclaré.

«La seule« inconnue connue »est l’impact potentiel du coronavirus sur le comportement, la confiance et les habitudes de dépenses. Ceci est une histoire en développement, regardez cet espace. “

Plus de 2000 personnes ont été interrogées entre le 3 et le 14 février pour le dernier indice.

