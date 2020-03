La confiance des consommateurs espagnols chute en février

La confiance des consommateurs en Espagne a diminué en février, en raison de la dégradation de la situation actuelle et des perspectives, de sorte qu’elle a pris fin trois mois consécutifs à la hausse.

L’indice de confiance des consommateurs (ICC) publié par le Center for Sociological Research (CIS) s’élevait à 85,7 points en février, 1,5 de moins qu’en janvier et loin des 100 qui marquent la différence entre une perception positive et négatif

Cet indicateur ajoute huit mois consécutifs de négatif, une tendance avec laquelle il est revenu aux niveaux de 2014 au début de l’automne 2019.

Les consommateurs ont évalué la situation actuelle à 75,9 points, 0,7 de moins qu’en février, compte tenu de la mauvaise perception de la situation des ménages et du marché du travail, car la vision de la situation économique s’est améliorée de 1,4 point.

En ce qui concerne les attentes futures, les répondants l’ont évalué à 95,4 points, 2,3 de moins, en raison d’une forte baisse du score futur de l’économie (4,5 de moins) et du marché du travail (4). , 8 points de moins), tout en améliorant la perspective sur la situation des ménages.

En février, les perspectives de consommation ont été réduites et celles d’épargne stables, tandis que les craintes d’inflation et de remontée des taux d’intérêt ont rebondi.

La moitié des personnes interrogées ont assuré qu’il arriverait à la fin du mois, bien que 35% d’entre elles économisent très peu.

Ceux qui voient la situation économique de leur logement pire qu’il y a six mois (23,7%) surpassent ceux qui la voient mieux (14,8%) et 42,5% d’entre eux pensent qu’il est désormais plus difficile de trouver un emploi.

Pour l’avenir, 27% des ménages sont convaincus que la situation économique de leur logement s’améliorera au cours du prochain semestre (seulement 17% s’attendent à ce qu’elle empire), bien que 41,8% pensent que ce sera plus difficile. Trouver un emploi

Les consommateurs sont pessimistes quant à la possibilité d’acquérir des biens de consommation durables au cours de la prochaine année (16,5% voient de meilleures perspectives, contre 20,8% qui les voient moins bien) ou épargnent (17,9% contre 25% ).

En ce qui concerne la situation économique du pays, la moitié des personnes interrogées (44,8%) la voient pire qu’il y a six mois et 41,2% pensent que ce sera plus compliqué au cours du prochain semestre.

