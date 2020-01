La confiance des entreprises en Nouvelle-Zélande s’améliore avant Noël

Les attentes des entreprises sur les perspectives économiques de la Nouvelle-Zélande se sont améliorées avant les vacances de Noël 2019, selon un sondage réalisé par les chambres régionales de commerce et du centre des affaires de Wellington.

«Dans l’ensemble, les attentes des entreprises du centre de la Nouvelle-Zélande sont revenues en territoire positif, avec un taux net de 3,8% des personnes interrogées s’attendant à une amélioration de l’économie dans 12 mois. Il s’agit d’un rebond agréable, après trois trimestres consécutifs avec des résultats négatifs », a déclaré John Milford, directeur général de Wellington Chamber et Business Central.

«La confiance des entreprises dans leurs propres perspectives, ainsi que dans l’économie régionale, s’est également améliorée au cours du trimestre. Cependant, comme le résultat national, ils sont légèrement en baisse par rapport à la même période l’an dernier. »

Les attentes pour l’économie régionale étaient nettes de 21% positives (-0,4% en septembre) et pour la situation des entreprises, de 41,4% nettes (26,7%).

L’enquête trimestrielle a été envoyée aux membres des chambres régionales de commerce et du centre des affaires de Wellington dans le centre de la Nouvelle-Zélande – de Gisborne et New Plymouth à Nelson au cours des deux premières semaines de décembre et a reçu 395 réponses.

«Comme nous l’avons vu dans les enquêtes depuis un certain temps, les membres sont toujours confrontés à des pénuries de personnel. Plus de 25% des personnes interrogées déclarent qu’elles restent un obstacle pour faire des affaires », explique Milford.

«Trouver une main-d’œuvre qualifiée est une préoccupation bien plus importante que les autres problèmes majeurs que sont les coûts de mise en conformité (14%) et le leadership et les politiques du gouvernement (10%).

«Un peu plus de la moitié (52%) des personnes interrogées pensent également qu’il est plus difficile de trouver du personnel qualifié et spécialisé qu’il y a 12 mois.

«De plus, les préoccupations de l’économie de la région de Wellington restent fortement axées sur la mise en place d’infrastructures adéquates, plus de 25% des répondants ayant identifié ce problème comme freinant la croissance régionale.»

L’enquête sur les chambres de commerce et d’affaires de la région de Wellington a été menée sur une période de 14 jours entre le 4 et le 17 décembre.

La prochaine enquête aura lieu en mars.