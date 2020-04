La confidentialité des utilisateurs de Bitcoin aux États-Unis USA dépend d’une bataille juridique

Si l’US Internal Revenue Service (IRS) remporte la bataille juridique qu’il a menée avec William Zietzke depuis 2017, la vie privée de milliers de détenteurs de bitcoins serait compromise.

L’histoire de William Zietzke, un ingénieur système qui a extrait des bitcoins en 2011 comme expérienceIl montre quels pourraient être les plans de l’Internal Revenue Service ou IRS des États-Unis pour tous les utilisateurs de crypto-monnaie à l’avenir. Tout a commencé lorsque Zietzke a fait une erreur dans sa déclaration de revenus en 2017, déclarant les gains réalisés grâce à ses avoirs cryptographiques en 2016 dans sa déclaration de revenus de 2017.

Selon l’histoire publiée sur Reason.com, après avoir embauché un comptable en 2017, c’est que l’utilisateur a pu réaliser son erreur. Face à la situation, Zietzke a fait la seule chose entre ses mains, a modifié sa déclaration, éliminant 104 482 $ de gains en capital et provoquant un remboursement de 15 475 $. «Je n’ai jamais été dans cette situation auparavant, j’ai fait une erreur. Ceux qui jouent à ces jeux d’optimisation fiscale savent comment doter chaque I et traverser chaque T, et je ne l’ai pas fait “, explique Zietzke.

Le remboursement a attiré l’attention de l’IRS, ils ont donc immédiatement audité Zietzke, qui Il avait déclaré ses revenus en bitcoins depuis 2013. Ainsi, il était en avance en termes de déclarations de revenus des avoirs en crypto-monnaie, depuis que l’IRS a publié les directives sur les taxes sur les bitcoins en 2014. Bien que depuis le début, le processus d’audit était Compliqué, Zietzke a fourni à l’entité une mine d’informations pour répondre à ses demandes et résoudre rapidement le problème.

Un combat acharné pour la vie privée

L’utilisateur a fourni des données comptables pour ses transactions bitcoin imposables en 2016; Captures d’écran de votre activité sur Purse.io et Coinbase, le journal d’activité d’Armony et le logiciel utilisé pour gérer certains BTC. Il a également signalé des relevés bancaires pour corroborer le prix de base des bitcoins achetés via Coinbase, mais la plus grande erreur de Zietzke a été d’inclure les adresses publiques de ses portefeuilles dans les informations fournies à l’IRS.

En raison de la transparence de la blockchain Bitcoin, avec des adresses publiques, tout le monde peut surveiller les mouvements d’un utilisateur. Sachez simplement dont l’adresse est surveillée.

Après un an, Zietzke a reçu une lettre l’informant qu’il n’était pas en mesure de répondre aux demandes de l’IRS. C’est pourquoi ils ont publié une citation sur les plateformes Bitstamp, Coinbase et Zietzke lui-même avec l’intention de recevoir plus que des adresses publiques. Ils exigeaient les identités et les adresses de portefeuille de toute personne avec laquelle ils auraient transigé par le biais des bureaux de change.

Zietzke a déposé des requêtes pour annuler la convocation à Bitstamp et Coinbase, et a jusqu’à présent refusé de se conformer aux demandes de l’IRS. Selon ses propres mots, il leur accorderait une “vigilance parfaite” à son activité financière. Cependant, l’IRS insiste sur le fait que la seule façon de prouver l’innocence de Zietzke est d’examiner toutes les transactions de tous les portefeuilles Bitcoin qu’il possédait cette année-là.

Bien que rien de concret n’ait été atteint aujourd’hui, si l’IRS obtient ce qu’il veut de Zietzke, des milliers d’utilisateurs aux États-Unis pourraient se retrouver dans la position dans laquelle se trouve William Zietzke aujourd’hui. L’année dernière, le Congrès américain a notamment exigé des règles plus claires pour les actifs cryptographiques de l’IRS.

