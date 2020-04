La consommation d’électricité domestique de 20,3% augmente pendant la semaine

La permanence dans les maisons des Espagnols, en raison de l’isolement en raison de l’état d’alarme décrété par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire de Covid-19, a augmenté de 20,3% la consommation domestique d’électricité au cours de la semaine, et 13,1% le week-end, ce qui représente un surcoût sur la facture mensuelle compris entre 8 et 12 euros.

La société de commercialisation Lucera a publié ces données et a détaillé, en plus que 50% de la consommation se fait en «heures creuses» (de 23h00 à 13h00), donc la discrimination du temps de location signifie une économie moyenne comprise entre 8 et 10 euros par mois pour plus de 90% des ménages espagnols.

Pour l’étude, l’entreprise a analysé des données telles que la consommation horaire au cours des 12 derniers mois et des données spécifiques au ménage (type de logement, personnes à domicile, systèmes de climatisation, appareils électroménagers …) de ses 35000 clients.

De même, en restant plus longtemps et en faisant toutes les activités à la maison en raison de l’isolement, les habitudes et les routines des consommateurs ont changé, transférant ainsi les pics de consommation à midi et au dîner.

De même, lors de la réalisation de la journée de travail, en plus des activités étudiantes et des loisirs à domicile, la dépense énergétique se traduit par une utilisation intensive des ordinateurs portables, mobiles ou éclairage, allongeant légèrement la journée.

Comme mesures pour faire face à cette augmentation des factures d’électricité due à une consommation plus élevée, Lucera recommande de revoir les prix, de contracter la discrimination de temps, de revoir la puissance souscrite ou d’éliminer les services supplémentaires.

D’un autre côté, le Red Eléctrica de España (REE), le gestionnaire de réseau électrique a précisé que la demande d’électricité péninsulaire continue de baisser en cette deuxième semaine de plus forte restriction de l’activité économique et aujourd’hui à 14h00 par rapport à lundi Le 30 mars dernier, il était en baisse de 5,27%, comme en témoignent les courbes de demande.

La baisse de la consommation est encore plus importante, 15,8%, par rapport au 9 mars, le dernier lundi avant que l’état d’alarme ne commence à stopper l’expansion du coronavirus.

