La consommation d’essence chute de 83%

La société de logistique des hydrocarbures (CLH) a indiqué que la consommation d’essence avait chuté de 83% et le carburant diesel de 61% par rapport à la même semaine de l’année dernière.

De cette façon, la consommation de carburants automobiles continue de baisser au fur et à mesure que les jours de confinement progressent au vu des mesures adoptées par le gouvernement espagnol pour faire face à la crise sanitaire du coronavirus.

Au cours de la première semaine de l’état d’alarme décrété par le gouvernement espagnol, du 16 au 22 mars, les baisses de la production de produits automobiles (essence et diesel A) ont été de 41,3%. Plus précisément, les points de vente d’essence ont chuté de 56% au cours de cette période et le diesel A de 37,8%.

En outre, les experts ont souligné que la baisse des départs de carburants d’aviation s’est accentuée, avec une baisse la semaine dernière de 85% par rapport à la même période l’an dernier.

Au cours de la première semaine d’alarme, la baisse de la consommation de carburant dans ce secteur, l’un des plus touchés par la crise des coronavirus, était déjà de 63,8%.

Le Groupe CLH, en charge de l’exploitation du réseau de produits raffinés du pays, maintient le plan d’urgence qu’il a lancé la semaine dernière, afin de préserver la santé de toutes les personnes qui travaillent dans l’entreprise et garantir de ne pas uniquement l’activité de ses infrastructures, mais aussi l’approvisionnement en carburants.

Toutes les installations de l’entreprise sont opérationnelles, sans incident, conformément aux mesures prévues dans le plan d’urgence.

Cependant, selon l’évolution de la flambée de coronavirus, le groupe a indiqué que, si nécessaire, il continuera à prendre des mesures supplémentaires «adéquates et proportionnées» pour garantir la santé de toutes les personnes de l’entreprise, et continuera à contribuer. garantir l’approvisionnement en carburants dans le pays.

