La Construction Labor Foundation ferme ses centres de formation en raison du coronavirus

La Construction Labour Foundation a annoncé sa décision de fermer tous ses centres de formation répartis dans toute l’Espagne, un total de 48, et de suspendre leurs cours en face à face pour le coronavirus.

Cependant, il a affirmé qu’il maintiendrait ses cours en ligne et une partie de la formation à distance de ses cours en mode mixte (face à face et formation à distance).

En outre, la Construction Labor Foundation a mis en place un espace contenant des informations utiles sur le coronavirus sur son site Internet lineaprevencion.com, dans lequel se distingue une infographie avec des mesures préventives à appliquer aux entrepreneurs de la construction, à la fois sur les chantiers et dans les bureaux.

Les entreprises et les travailleurs du secteur proposent plus de 40 cours gratuits «MOOOc» pour les travailleurs, plus d’une centaine de vidéos sur la prévention des risques professionnels sur leur chaîne YouTube et divers guides et manuels gratuits spécialisés en santé et sécurité au travail.

La Fondation a déclaré qu’elle continuerait également à prêter attention aux utilisateurs, aux travailleurs et aux entreprises du secteur par le biais d’un chat activé sur son site Web.

Il y a quelques jours, la Construction Labour Foundation a lancé le «Guide préventif interactif des machines», un site Web qui offre gratuitement à tous les professionnels du secteur de la construction les outils et les ressources nécessaires pour répondre aux besoins entreprises du secteur.

Comme ils l’expliquent depuis la fondation, les accidents du travail liés aux machines ont, dans de nombreux cas, de graves répercussions physiques pour le travailleur, ainsi que des coûts économiques importants pour l’entreprise. De plus, la majeure partie du capital fixe d’une entreprise est constituée de machines: «Cela nous permet d’avoir une idée de l’impact qu’un mauvais choix peut avoir sur l’achat d’une machine. Pour cette raison, il est essentiel de connaître les exigences de sécurité que les équipes de travail doivent respecter pour se conformer à la réglementation, afin que les travailleurs effectuent leur travail dans les conditions les plus sûres. »

Avec ce projet, encadré dans l’appel ordinaire sectoriel 2018, financé par la Fondation d’Etat pour la Prévention des Risques Professionnels FSP, la Fondation du Travail de la Construction, à travers la Ligne de Prévention, propose des informations sur les exigences de sécurité auxquelles les machines doivent répondre pour se conformer aux exigences établies dans le décret royal 1644/2008, sur la commercialisation et la mise en service des machines, et si elles sont adaptées aux travailleurs et aux conditions de travail spécifiques des entreprises.

Connexes

.