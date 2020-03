La contingence enseigne aux entreprises comment organiser des réunions productives à distance

“Une chose positive qui ressortira est que nous allons tous apprendre à faire du travail à distance et à bien le faire. Nous allons tous bien comprendre comment utiliser le temps des autres et que si quelqu’un est en appel vidéo, c’est parce qu’il est logique d’y participer”, dit-il. Guillermo Bracciaforte, directeur des opérations de la plateforme de travail Workana.

Lee: Est-il légal pour vous d’aller travailler ou de réduire votre salaire pour le coronavirus?

Sodexo est l’une des sociétés qui a utilisé des outils tels que Skype et Microsoft Teams pour planifier des réunions et communiquer avec les équipes de travail. La société de restauration et de gestion de cantine industrielle s’assure qu’en plus de maintenir la communication avec ses salariés en pleine crise sanitaire, elle a réussi à optimiser les temps de rendez-vous, permettant aux salariés de mener d’autres activités et d’effectuer des tâches supplémentaires.

Juste avant la mise en place du bureau à domicile, le cabinet a réalisé une analyse pour détecter les lacunes et s’assurer que tous les collaborateurs disposaient de l’équipe de travail nécessaire, en plus de lancer une campagne de communication interne avec quelques conseils pour maintenir la productivité durant la période. d’isolement. L’entreprise y parvient non seulement, mais évalue actuellement l’adoption de ce modèle de réunions à distance comme une bonne pratique de travail.

“L’intention est que, lorsque la situation redeviendra normale, nous puissions mener une enquête interne pour connaître la perception générale de notre équipe et améliorer nos prestations de bureau à domicile”, explique Alejandro Velasco, responsable de la communication interne, du bien-être et de la RSE chez Sodexo.

