La cote DTM de Norisring est également sur le fil par COVID-19

Le DTM est l’une des nombreuses catégories affectées par la crise issue de la pandémie COVID-19. qui affecte toute l’Europe. En fait, l’événement allemand a annulé son test de pré-saison et a retardé le début de la campagne 2020 jusqu’en juillet, dessin pour cela un nouveau calendrier dans lequel Norisring a accueilli le premier tour du concours le week-end du 12 au 14 juillet. Cependant, Les organisateurs de tests de Norisring ont demandé plus de temps au DTM pour prendre une décision sur l’avenir de la course, puisque sa célébration est mise en doute.

Norisring accueille la seule course sur un circuit de rue DTM, une circonstance qui ajoute une dose supplémentaire de complexité à votre organisation. C’est pourquoi les organisateurs ont demandé plus de temps à l’ITR – promoteur du DTM – pour voir comment évolue la crise des coronavirus et, en même temps, pour évaluer ses options. Cela a été expliqué par Wolfgang Schlosser, chef de l’organisateur local: “Nous avions convenu avec ITR de donner une réponse avant le 1er avrilMais cela ne suffit pas et nous avons reporté la décision d’une semaine ou deux. Vous devez trouver un compromis pour décider que faire de la course. “

Le DTM présente un nouveau calendrier 2020 à partir de juillet

Dans cette ligne, Schlosser a assuré: “Nous avons besoin de quelques semaines pour voir quoi faire, mais en même temps, il faut aussi un certain temps pour vendre les billets car sans spectateurs, cet événement ne peut pas avoir lieu. Théoriquement, nous pouvons annuler jusqu’à trois jours avant si le virus se propage plus fortement ou s’il y a un deuxième pic d’infections, mais ce serait une faillite totale. Nous sommes dans une situation différente des traces permanentes car nous avons un coût élevé pour conditionner la piste. En outre, penser à un report est difficile et s’il devait se produire ce serait de revenir en 2021“