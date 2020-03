La Cour de commerce française qualifie le bitcoin d’argent légal

Le Bitcoin est désormais qualifié de monnaie légale en France après que la crypto-monnaie pionnière a été reconnue par le tribunal de commerce de Nanterre, en tant qu’actif incorporel, fongible, légal et échangeable, tout comme la monnaie fiduciaire. Sur le territoire français, il est prévu qu’à partir de la décision du 26 février, les transactions redémarrent et améliorent la liquidité de BTC.

La décision de la Cour a été rendue au milieu d’un litige, pour le paiement ou non, de fonds en bitcoin, entre la bourse de crypto-monnaie Paymium et la société d’investissement anglaise BitSpread. Pour donner une réponse, le tribunal doit avoir examiné la nature juridique du bitcoin, comme le rapporte le site d’information Les Echos.

L’avocat Hubert de Vauplane a répondu aux médias français que cette décision permet désormais au bitcoin d’être légalement utilisé comme argent. Donc, devrait augmenter le volume des transactions en France, ainsi que de stimuler les prêts, d’échanger et d’augmenter la liquidité du marché des crypto-monnaies dans le pays.

S’il est vrai qu’en France, le bitcoin n’est pas illégal, la décision de la Cour rompt le récit selon lequel le Bitcoin n’a aucune valeurEh bien, dans le pays, les institutions financières suivent généralement la vision de la Banque centrale européenne selon laquelle les actifs numériques ne sont pas de l’argent. La raison en est que le Bitcoin n’est pas émis par une banque centrale ou contrôlé par la logique de la politique monétaire. En effet, pour la Banque centrale de France, les crypto-monnaies n’ont pas cours légal.

La décision du Tribunal de Commerce de France coïncide avec celle prise par le La Cour suprême de l’Inde a supprimé le 4 mars l’interdiction visant le commerce des crypto-monnaies, ce qui génère des attentes élevées sur le marché, augmentant les chances d’une croissance des niveaux d’adoption, surtout si l’on tient compte du fait que le pays asiatique est le deuxième pays le plus peuplé du monde, après la Chine.

En outre, le 5 mars, un amendement à la loi sur les rapports et l’utilisation d’informations financières spécifiques a été approuvé en Corée du Sud par l’Assemblée nationale de ce pays. Le document autorise le commerce et la possession de crypto-monnaies sur ce territoire. Il est prévu qu’à la suite de cet événement, une restructuration de l’industrie nationale basée sur les chaînes de blocs et les crypto-monnaies aura lieu.