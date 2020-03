La création d’entreprises recule de 6% en janvier et février

Comme le reflète l’étude sur la démographie des entreprises préparée par Informa D&B, la création d’entreprises a diminué de 6% au cours des derniers mois de janvier et février, représentant 16 468 nouvelles entreprises contre 17 546 au cours de la même période de 2019.

Quant au capital investi pour la création de ces sociétés, les données montrent qu’il y a une baisse de 14% depuis janvier, soit 1 320 millions d’euros en début d’année.

Par secteurs, la construction et les activités immobilières, le commerce et les services aux entreprises ont enregistré une baisse de 10% au cours des deux premiers mois, mais une augmentation de 5% des services aux entreprises au cours de l’année cumulée.

Madrid est la communauté autonome avec le plus grand nombre d’entreprises créées, 3 507, 21% du total. La Catalogne est derrière, avec 3274, et l’Andalousie avec 2805. Cependant, les trois ont diminué respectivement de 9%, 4% et 3%.

