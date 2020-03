La crise de 2008 qui a donné lieu au retour du bitcoin s’est amplifiée en 2020

Il y a près de 12 ans, la crise financière mondiale qui a déclenché la faillite de la banque d’investissement américaine Lehman Brothers, a conduit le monde à une récession économique qui laisse encore des traces. La peur, l’incertitude et la méfiance ont saisi le reste des banques, des investisseurs, des clients et de ces institutions financières. Personne ne faisait confiance à personne.

Les banques ont été ciblées après l’éclatement de la bulle des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis, entraînant un manque de liquidité et de crédit. Au fil des mois, la crise s’est étendue à l’Europe et à d’autres économies, laissant une traînée de contraction et de pertes.

C’est cette situation qui a conduit à la conception, en novembre 2008, d’un nouveau mécanisme qui tenterait de sortir les banques du jeu et qui permettrait aux utilisateurs de posséder leur propre argent, sans avoir à faire confiance à des tiers. Le Bitcoin était né. C’était le première monnaie cryptographique appliquée qui a démoli de vieux schémas de concentration du pouvoir et du capital.

Depuis lors, le bitcoin a fait son chemin sans publicité et sans poussée gouvernementale. Son expansion s’est produite de manière organique, sur la base du travail collaboratif de centaines de passionnés qui croyaient au projet comme un moyen de sortir du système actuel.

Maintenant que les banques sont en mode de précaution et soufflent de nouveaux vents de crise économique, avec le déclencheur du coronavirus COVID-19, une image plus compliquée est présentée que celle de 2008. Pour le bitcoin, ce sera quelque chose de sans précédent, car c’est son premier évaluation dans un scénario de récession internationale, mais pour le monde en général, cela pourrait être l’un des épisodes les plus sombres de la gestion des crises financières.

Aujourd’hui, plusieurs fronts s’ouvrent contre la fragile stabilité économique, l’un plus délicat que l’autre. Cependant, contrairement à ce qui s’est produit en 2008, le système financier actuel est en mesure d’injecter des fonds pour minimiser les effets de la récession. En outre, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne ont déjà annoncé des programmes d’aide d’une valeur de 700 milliards de dollars et 750 milliards d’euros, respectivement.

La récession approche à grands pas

Les analystes parlent déjà depuis 2018 qu’une nouvelle crise économique mondiale est proche. L’expansion du coronavirus en provenance de Chine était un élément inattendu qui accélérerait cette récession, avec la fermeture d’entreprises, des restrictions sur le trafic aérien et des quarantaines généralisées. La peur de la contagion dans les sociétés minimise, à quelques exceptions près, la demande de produits et services. Par conséquent, il y a une modification majeure du cycle de l’offre et de la demande qui régit les marchés.

L’absence d’actions conjointes entre les gouvernements aggraverait également la situation, avec des retards de réaction dans l’hémisphère occidental et une sous-estimation apparente du virus dans certains pays d’Europe. Il a même été signalé que la Chine avait tenté de cacher les premières flambées de la maladie, ce qui a provoqué un rejet à grande échelle.

En plus de la situation complexe que génère le coronavirus, il faut également mentionner d’autres éléments qui contribueraient à une nouvelle contraction. La baisse des prix de certaines matières premières pourrait affecter les économies des nations dépendantes de ces produits. L’un d’eux est le pétrole. Le scénario actuel, combiné à une offre excédentaire et à une lutte des prix entre les différents pays producteurs, a ramené le prix du baril de brut en dessous de 30 $.

En tant qu’effet domino, la situation a entraîné tous les marchés, des titres, des crypto-monnaies, aux devises, avec des dévaluations dans les principales devises latino-américaines. Cela a déclenché une demande mondiale de dollars américains qui s’échange désormais presque au même niveau que l’euro.

Les prévisions des organisations internationales suggèrent que la crise actuelle pourrait être pire que celle présentée en 2008. L’Organisation mondiale du travail (OIT) calcule que 25 millions d’emplois pourraient être perdus dans le monde, trois millions de plus que cette année-là. L’effondrement serait d’une telle ampleur que les analystes disent déjà que le produit intérieur brut (PIB) mondial chuterait de 20% et que quoi qu’il arrive, la situation sera pire que celle d’il y a près de 12 ans.

Volatilité sur le marché de la cryptographie

Le marché de la crypto-monnaie ni le bitcoin n’échappent à ce qui se passe actuellement. La complexité de la situation a généré, le jeudi 12 mars, que le bitcoin est tombé à 4700 $ par unité avec une baisse de 40%. Cependant, cette semaine, la première crypto-monnaie a montré des signes de reprise avec une avance d’environ 20% pour s’établir, au moment de la publication de cet article, à 6200 $ selon l’indice des marchés CryptoNews.

L’élan serait lié au fait qu’en ce moment La BTC est considérée comme un havre de valeur par les traders, ce qui signifie que le prix du bitcoin n’est pas couplé à la bourse. Autrement dit, il n’accompagne pas les marchés traditionnels dans leurs chutes, au contraire, il affiche des chiffres positifs tandis que le reste présente des chiffres rouges.

Tout se passe à seulement deux mois de la prochaine réduction de moitié du bitcoin, une réduction prévue de l’émission de pièces de monnaie, qui pourrait à nouveau faire grimper le prix du BTC. Cependant, le contexte dans lequel il se déroule doit être analysé, compte tenu de certains des éléments décrits ci-dessus.

Les analystes soulignent que dans ces types de situations de crise possibles, les gens disposent des actifs qu’ils considèrent comme les plus à risque, parmi lesquels les crypto-monnaies. Ils le font pour prendre des prévisions et avoir de l’argent en cas d’urgence ou pour se couvrir dans des situations inattendues.

L’expansion rapide du coronavirus aurait pris le monde par surprise avec plus de 10 000 décès et plus de 257 000 personnes infectées dans 171 pays. La plus grande incertitude est qu’il n’y a toujours pas de vaccin éprouvé pour lutter contre cette maladie. Alors que la solution arrive, des temps difficiles arrivent où l’humanité sera testée en tant qu’espèce et l’économie aura encore beaucoup de chemin à parcourir pour se rétablir.

Avertissement: les vues et opinions exprimées dans cet article appartiennent à son auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de CryptoNews.