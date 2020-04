La crise de Covid-19 et le prix du pétrole

Il existe actuellement environ 3,3 milliards de barils de pétrole stocké (capacité totale mondiale de 3 400) dans le monde et 91 millions de barils sont stockés flottants. Beaucoup d’entre eux, qui étaient logistiques, sont passés au stockage. Il n’y a pas beaucoup de marge avant le manque de consommation.

Le fait de ne pas conclure un accord entraînerait ce que nous avons vu ces deux dernières semaines, une guerre de rabais pour placer les clients dans le monde par les pays producteurs qui ont diminué la charge de leurs raffineries en raison de la contraction de la demande, principalement pour les carburants. Une guerre de rabais prolongée pourrait exacerber les pays dont la part de leurs revenus dépend de la vente à l’exportation de pétrole brut.

La CEPALC prévoit une “récession profonde” en Amérique latine due au coronavirus

En 2015, les États-Unis sont devenus un pays exportateur et ont commencé à diminuer les importations, à tel point qu’aujourd’hui, ils produisent en moyenne 12 millions de barils par jour (exportations 25%). Russie, 11 MBD (exportations 47%) et Arabie Saoudite 10 MBD (exportations 72%). Qui a plus de clients? Et qui ne veut pas les perdre? Le pays de Poutine exige des remises pour garder ses clients, mais si les Saoudiens décident de voler des clients, ils peuvent faire une remise plus importante; Les États-Unis vendent sont ses alliés (Canada, Corée du Sud, Royaume-Uni, Inde et Pays-Bas).

Les États-Unis n’ont jamais participé au monde à contribuer à la réduction de la production due à la politique de libre décision de production qui prévaut sur son marché intérieur, mais ils ont cherché une vraie solution en émettant la semaine dernière qui mettra à disposition la réserve stratégique de pétrole qui être utilisé pour stocker le pétrole brut des producteurs américains, admettant environ 685 MBD par jour et pourrait être la part que les États-Unis contribueraient à diminuer l’offre mondiale.

L’Arabie saoudite pourrait réduire d’environ 1 MBD et la Russie dans la même proportion, pour avoir un total de ces trois pays d’environ 2,7 MBD, dont l’objectif pour le 9 avril est d’atteindre 10 MBD de réduction de l’offre dans le monde.

