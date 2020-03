La crise de Pemex est exacerbée par son système de retraite

La pension sans fonds de pension de Pemex a augmenté de 34,8% l’an dernier pour atteindre près de 1,5 milliard de pesos (77,3 milliards de dollars), selon les données officielles. Elle a également une dette financière de 105,2 milliards de dollars.

“Aucune entreprise privée ou publique au monde ne peut supporter ce coût”, a déclaré Jorge Sánchez, directeur du groupe d’experts financiers FUNDEF. “Ce que Pemex a brisé, entre autres choses, c’est son régime de retraite moche”, a-t-il ajouté.

Pemex a négocié la plupart de ses pensions avec le syndicat des travailleurs du pétrole il y a de nombreuses années, lorsque les prix du pétrole étaient plus élevés et l’espérance de vie plus courte. Au cours de la dernière décennie et demie, la production de pétrole brut a diminué tandis que les obligations de l’entreprise ont augmenté.

Soutenu par une garantie implicite du gouvernement, Pemex est l’un des plus grands employeurs du Mexique et comptait 159400 travailleurs actifs en 2018 et 130444 retraités. Certains ont perçu jusqu’à 300% de leur ancien salaire sous forme de pensions, selon un récent audit.

Près de la moitié des retraités recevaient entre 10 000 et 20 000 pesos par mois, bien plus que la plupart des Mexicains. Des centaines d’autres ont reçu plus de 100 000 pesos.

L’audit a également révélé des irrégularités dans 13,3% des paiements de pension; Dans certains cas, il n’était pas clair si les bénéficiaires étaient encore en vie.

Ni Pemex, ni le syndicat d’entreprise ni le ministère des Finances n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Les engagements de retraite n’étaient plus élevés qu’en 2014, selon les données de Pemex. À l’époque, le gouvernement précédent a assumé une partie de la dette et a négocié des changements au régime de retraite, notamment l’augmentation de l’âge de la retraite.

Aaron Gifford, analyste chez Asset Manager T. Rowe Price, a déclaré que le fardeau des retraites était une autre préoccupation pour le profil de crédit de Pemex.

“La question est de savoir si le marché le sous-estime”, a-t-il déclaré. Fitch Ratings a déclaré que bien que Pemex ait mis en œuvre des mesures pour contenir ses engagements au titre des retraites, il faudra des années pour qu’elle prenne effet. D’autres agences de notation n’ont fait aucun commentaire.

Destination incertaine

López Obrador a lancé plusieurs sauveteurs à Pemex, notamment des injections de liquidités, des exonérations fiscales et le refinancement de la dette.

Les investisseurs sont de plus en plus sceptiques quant à la possibilité de sauver Pemex, dont la production de pétrole a de nouveau baissé l’année dernière et pour laquelle toutes les agences de notation ont une perspective négative, indiquant de nouvelles réductions.

“Pemex est une entreprise qui n’a aucun contrôle sur son solde, sans parler de sa destination”, a déclaré Kim Catechis, directeur de la stratégie d’investissement du gestionnaire d’actifs Martin Currie.

Parallèlement, les baisses de taux d’intérêt pratiquées par les banques centrales du monde entier font baisser les rendements des fonds de pension, a ajouté Catechis.

Pire encore, l’économie mexicaine est entrée en légère récession l’an dernier et si les engagements au titre des retraites continuent d’augmenter, le gouvernement sera moins en mesure de fournir un soutien, a déclaré Gonzalo Monroy, un expert indépendant de l’énergie.

“Le gouvernement mexicain peut-il … continuer les injections de liquidités dans une économie à faible croissance et stagnante?”, A-t-il demandé.

