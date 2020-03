La crise des coronavirus déclenche la demande de jetons adossés à l’or

La demande de valeur refuge domine les marchés en période de pandémie de coronavirus, ce qui se reflète dans les prix de l’or, ce qui entraîne une augmentation déchirante du métal jaune. En conséquence, l’intérêt pour les jetons adossés à l’or est en hausse, comme le révèle un rapport publié le 26 mars par l’Arcane Research Research Institute.

Le document note que, au milieu de la demande alimentée par le métal précieux physique, les jetons adossés à l’or tels que l’or paxos (PAXG) et l’or attaché (XAUT), ont considérablement augmenté récemment. Intérêt pour XAUT, par exemple, augmenté de près de 700% depuis son lancement il y a deux mois.

La nature physique de l’or, qui est actuellement présentée comme un obstacle à son marché en raison des mesures sanitaires qui recommandent une distanciation sociale, la fermeture de raffineries et d’autres infrastructures clés pour répondre à la demande, sont des éléments qui influencent la proéminence qui s’emparent des crypto-monnaies ancrées ou des pièces stables soutenues par de l’or.

Tellement PAXG et XAUT sont soutenus par une once d’or stockée dans un coffre institutionnel et les investisseurs ont le droit d’échanger de l’or physique en échange du jeton, lorsqu’ils le souhaitent.

L’intérêt pour l’or captif est passé de près de 4 000 jetons en janvier à plus de 26 000 en mars. Source: Arcane Research

Les données d’Arcane révèlent également la demande croissante de livraison physique de contrats pour Contrats à terme de Bakkt BTC, qui ont augmenté de 44% en mars. Malgré l’instabilité récente du marché, Bakkt semble relativement peu affecté.

En outre, les experts ont noté que bien que la valeur livrée en dollars ait été relativement stable jusqu’à présent en 2020, les signes indiquent que les investisseurs intéressés par les contrats à terme sur bitcoin ne fuient pas la plateforme, pour l’instant.

Ils ajoutent que l’offre de contrats à terme bitcoin de la plateforme Bakkt a commencé à être négociée en septembre dernier. Initialement, la plupart des investisseurs institutionnels ont choisi le règlement en espèces plutôt que le règlement physique, mais la situation a changé depuis janvier de cette année et les transactions de règlement physique ont augmenté. Mars a maintenant échangé environ 300 BTC.

Un autre fait positif pour l’écosystème cryptoactif, au milieu de l’incertitude causée par la pandémie de coronavirus, est que les maisons de change de crypto-monnaie ont commencé à connaître une augmentation de l’activité de leurs utilisateurs. Non seulement il y a eu des volumes de commerce plus élevés, mais aussi l’incorporation de nouveaux utilisateurs, comme l’ont rapporté certaines plateformes latines, telles que Buda, Panda et l’espagnol 2gether.