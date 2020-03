la crise des coronavirus sera plus grande que la Grande Récession

La Fondation pour les études économiques appliquées (Fedea) considère que l’épidémie de coronavirus aura un impact sur l’économie mondiale “supérieur à celui de la Grande Récession”.

Dans un document qui a été publié cette semaine, Fedea prévoit une baisse significative de l’activité tant que les mesures pour contenir le virus seront maintenues, ce qui pourrait devenir permanent si cette situation perdure dans le temps.

Les experts ont souligné que pour éviter cela et parvenir à une reprise “rapide” de l’économie, les mesures adoptées par les gouvernements seront vitales.

En tout cas, de Fedea, ils ont déclaré que la crise affecterait dans une plus large mesure les économies axées sur les services, qui sont moins récupérables que l’industrie, et celles avec un volume plus élevé de PME.

Le document analyse plusieurs initiatives européennes pour faire face à la crise économique dérivée de la pandémie de coronavirus et propose des propositions dans ce domaine.

Fedea a indiqué que, immédiatement, un instrument devrait être créé pour mutualiser les coûts de mise en œuvre des mesures pour atténuer la crise, pour un montant suffisant, sans conditions et limité à cette situation.

À court terme, Fedea plaide pour la mise au point d’un plan de sortie de crise impliquant la levée des mesures de contention et des exceptions introduites dans le marché intérieur, qui pourrait être suivi d’une stratégie budgétaire permettant aux pays de supporter les coûts de la reprise , laissant sans effet les restrictions du pacte de stabilité et de croissance.

D’autre part, à moyen terme, Fedea propose d’analyser et de revoir le cadre institutionnel de l’Union européenne, dans le but de le préparer à des situations extraordinaires telles que la situation actuelle, en dotant le budget européen d’un outil capable de faire face aux crises ou d’inclure un clause de garantie sanitaire dans les accords commerciaux.

