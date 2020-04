La crise du COVID-19 accélérera l’évolution du marché en ligne – allez-vous vous adapter ou devenir un fossile?

La pandémie COVID-19 accélère l’évolution du marché en ligne – une évolution de 30 ans en devenir – et ceux qui ne parviennent pas à s’adapter pourraient tout perdre. Les canaris de la mine: Sears, RadioShack, Borders, Blockbuster et bien d’autres, chacun a sa propre histoire d’échec, mais ils ont tous échoué pour la même raison. Incapacité à s’adapter au nouvel environnement en ligne.

Ce dernier test va être exténuant pour toutes les entreprises – en ligne et hors ligne – mais les vrais entrepreneurs parmi eux, ceux qui découvrent comment évoluer avec le marché, peuvent survivre, s’adapter et, finalement, être une meilleure version de leur moi passé.

En tant que distributeur en ligne dans les tranchées numériques depuis trente ans. J’ai été impliqué dans le démarrage et la promotion de l’adaptation de certains des concepts de technologie de données les plus couramment utilisés aujourd’hui, y compris le courriel opt-in, l’ajout électronique, le marketing numérique des données / médias (SEO, paiement au clic et réseaux sociaux), marketing d’affiliation et développement d’applications mobiles.

L’ère Internet a connu certaines des avancées technologiques les plus importantes et, grâce à Internet et aux logiciels développés en tandem, nous avons vu la plus grande augmentation de la richesse des entreprises et des particuliers dans l’histoire et la mondialisation sans précédent de notre planète, à la fois commercialement et culturellement. Cela a également été une période de bouleversements économiques énormes, qui comprend le buste de Dot.com en 2000, les attentats du 11 septembre 2001 et la décimation subséquente du marché boursier et le krach de l’automne 2008. Ceux qui ont appris les leçons et survécu à ces catastrophes ont contribué à mener la révolution numérique de la dernière décennie. Nous avons maintenant la crise du COVID-19, qui a été et restera une expérience sans précédent et écrasante pour les entreprises et les particuliers aux États-Unis et dans le monde.

Face à la pandémie actuelle, je peux offrir les conseils suivants, puisant dans mon «ancienne sagesse», qui définit la façon dont j’aborde les crises comme celle à laquelle nous sommes confrontés et offre un aperçu à ceux qui sont dans les tranchées aujourd’hui:

Toujours trouver un moyen d’évoluer

Au début des années 90, «l’ère préhistorique» de la technologie, les systèmes de tableaux d’affichage (BBS) ont été les premiers marchés Internet à ramper sur terre; la forme de vie qui évoluerait vers le World Wide Web et les réseaux sociaux que nous utilisons aujourd’hui. J’ai vu l’opportunité et j’ai sauté sur l’occasion: mon entreprise, Lens Express, Inc., a vendu des lentilles de contact, des lunettes de soleil et des couteaux suisses via BBS à partir de 1990. EN 1994, InfoWorld a estimé qu’il y avait 60 000 systèmes de tableau d’affichage desservant 17 millions d’utilisateurs dans les États Unis. Ensuite, nous avons construit un magasin dans le centre commercial AOL d’origine. À cette époque, cela vous obligeait à vous rendre en Virginie et à construire le magasin avec leur aide dans les bureaux d’AOL. Plus tard, le marché serait distribué comme le reste du réseau AOL par des CD expédiés par la poste aux foyers à travers le pays.

Les temps ont certainement changé depuis lors et ils évoluent plus rapidement que jamais auparavant. Ma première pensée, quand j’ai vu Internet prendre son envol, était que ce serait un moyen incroyable d’atteindre directement les consommateurs, le marché ultime. J’ai refusé de me creuser les talons, de m’ossifier… J’ai salué le changement et l’opportunité que ce changement m’a offert ainsi qu’à d’autres entrepreneurs partageant les mêmes idées. COVID-19 est votre opportunité d’évoluer. Faites-le ou disparaissez.

Apprenez à créer et à utiliser des outils

Si vous êtes quelqu’un qui enregistre des lettres et des cartes, ce que je fais, vous remarquerez que le volume de vos archives diminue considérablement vers 1996. C’est à ce moment-là que le courrier électronique est devenu le principal moyen de communication pour les particuliers et les entreprises. En réponse, j’ai fondé eDirect en 1998, qui a aidé à ouvrir la voie à l’utilisation de la messagerie opt-in. Je savais que ce serait un outil marketing incomparable mais obtenir la permission des utilisateurs serait la clé du succès des e-mails et, finalement, de la loi. J’ai eu raison à la fois de l’utilisation écrasante du courrier électronique par pratiquement toutes les entreprises aujourd’hui et de la réglementation de la CAN-SPAM ACT de 2002 jusqu’à l’adoption cette année de la California Consumer Privacy Act. Donc, voici une autre vérité que j’ai glanée de mes expériences – de nos jours, non seulement une idée peut devenir un outil de marketing numérique, elle peut devenir une industrie et, finalement, la loi! Laissez le changement, même les crises comme celle-ci, inspirer votre imagination et alimenter votre vision.

Adaptez-vous à votre environnement

eDirect a continué de croître malgré l’effondrement de Dot.com et a survécu aux terribles attaques du 11 septembre. En 2002, eDirect a fusionné avec Naviant, qui a ensuite été vendu à Equifax pour 135 millions de dollars. Nous avons construit notre fichier domestique de haute technologie principalement grâce à nos processus d’enregistrement de garantie en ligne exclusifs combinés à notre vaste réseau de sites de collecte de données basés sur des autorisations, et nos clients comprenaient des sociétés de premier ordre comme Dell, HP, IBM et Pac Bell, ainsi que un who’s who des premiers pionniers d’Internet d’AOL à Myspace, Napster et Amazon. Naviant était tout au sujet de l’adaptation aux changements massifs du marché – au début des années 2000, les gens devenaient plus à l’aise de faire des achats technologiques importants en ligne. Ce fut un autre changement sismique dans le comportement des consommateurs mondiaux, et nous avons vu un besoin émergent de fournir des services de garantie à ces nouveaux consommateurs en ligne tout en établissant les meilleures pratiques de marketing pour le compte de certaines des plus grandes entreprises mondiales et des startups les plus en vogue. La leçon? Lorsque l’environnement change, ne respectez pas vos anciennes méthodes (voir l’exemple Blockbuster ci-dessous). Vous devez vous adapter au nouveau marché «toujours en ligne», sinon vous et votre entreprise gèlerez ou mourrez de faim.

Utilisez votre instinct et faites ce que vous faites le mieux… seulement différemment

Il ne fallut pas longtemps avant que les achats de «technologie» en ligne ne se transforment en achats en ligne pour tout le reste – quelque chose que je prédis se produirait depuis une décennie – l’économie amazonienne. S’il y a un vrai visionnaire sur le marché en ligne, c’est Jeff Bezos. Sears, une entreprise qui s’est noyée dans la vague numérique, a eu l’idée il y a des années. Leur catalogue Sears était la version imprimée du marché en ligne d’aujourd’hui et comprenait pratiquement tout ce dont vous pourriez avoir besoin, un peu comme Amazon aujourd’hui. Alors pourquoi Sears a-t-il échoué alors qu’Amazon a réussi? Au lieu de revenir aux origines de leur succès pour concurrencer dans la nouvelle ère numérique, Sears a doublé ses effectifs dans les grandes surfaces de vente au détail et les centres commerciaux. Même la source originale de tout, la société qui nous a apporté des marques comme Kenmore, Allstate, Discover et Craftsmen n’était pas trop grande pour échouer quand elle n’a pas réussi à s’adapter. Jetez un œil aux jalons d’Amazon et faites attention à ce qu’ils ont l’intention de faire à l’avenir. Comme Bezos, vous avez la possibilité non seulement de vous adapter à l’évolution du marché, mais aussi de façonner, voire même de dicter, cette évolution.

Quand vient l’ère glaciaire, rassemblez-vous et continuez de bouger!

S’il restait quelque chose qui n’était pas passé à Internet, en réponse à la pandémie, il le fallait. AMC Theatres en est un parfait exemple: la société a commencé à diffuser des films en streaming en octobre, en réponse à la concurrence de Netflix. Maintenant que les cinémas sont fermés, la flexibilité et l’esprit d’entreprise d’AMC peuvent aider à sauver l’entreprise, tandis que d’autres chaînes de théâtre qui n’ont pas fait le saut se démènent maintenant pour adopter un modèle de streaming ou, comme Bow Tie Cinemas, ont simplement fermé leurs théâtres et donné tout espoir de générer des revenus. Le détaillant de location de vidéos, Blockbuster, une idée originale de l’entrepreneur en série, Wayne Huizenga, a subi le même sort que les chaînes de théâtre tombées. Alors que Blockbuster a introduit des films et des divertissements dans votre maison bien avant Netflix, Amazon, Hulu et autres, ils n’ont pas réussi à s’adapter et ont finalement échoué. Un seul magasin reste ouvert aujourd’hui à Bend, Oregon; un acteur de divertissement autrefois dominant qui, à son apogée, comptait près de 9 000 emplacements dans le monde. Comme je l’ai appris de mes premiers succès et échecs numériques, les chefs d’entreprise doivent adopter de nouvelles idées et technologies et adopter une approche agressive pour tirer parti des changements sur le marché, en particulier lorsque ces changements sont de nature mondiale.

Si le monde entier peut changer en un instant, votre entreprise aussi!

Tout comme j’ai recherché des opportunités entraînées par les changements technologiques et du marché, j’ai vu de nombreuses organisations refuser d’évoluer, de s’accrocher aux télécopieurs à papier thermique, d’ignorer les médias sociaux, seulement de se démener désespérément une fois qu’il est déjà trop tard, à énormes dépenses pour l’entreprise. Oui, cette pandémie est terrible et effrayante. Mais, comme tous les événements évolutifs, cela se stabilisera à un moment donné, et les choses seront très différentes de ce qu’elles étaient auparavant.

Si vous êtes un véritable entrepreneur et que vous êtes prêt à embrasser agressivement l’évolution forcée, vous pouvez réussir dès maintenant et aller de l’avant. Les opportunités abondent tant que vous apprenez à vous adapter et à réagir à un environnement en évolution rapide.

Auteur: Scott Hirsch

