la crise économique durera de 6 à 12 mois

La crise économique dérivée de la pandémie de coronavirus présentera une reprise sous forme de «U» dans un horizon de six à douze mois à l’échelle mondiale, selon les prévisions de Pimco.

Le gestionnaire du fonds d’investissement a averti que “ce sera une reprise progressive avec le risque d’être inégale avec des retards importants et des dommages permanents”.

“C’est la première de l’histoire causée par un décret gouvernemental et peut être la plus profonde et la plus courte de l’ère moderne”, a déclaré la firme américaine.

Dans son scénario central, Pimco prévoit que l’expansion du virus atteindra son apogée mondiale au troisième trimestre, bien que ce scénario puisse évoluer vers la forme en «W».

“Les deux plus grands risques pour le scénario” U “sont la courbe pandémique et l’évolution des suspensions de paiement dans les secteurs cycliques les plus endettés”, détaille l’analyse.

Après la pandémie, l’entreprise anticipe de profonds changements dans la mondialisation, avec un retour et “plus de restrictions” dans les voyages et le commerce; Des banques centrales «moins indépendantes» et des ménages «plus endettés», ce qui encouragera l’épargne à faible risque.

