La crise pétrolière ralentit les investissements dans la production photovoltaïque

Qu’est-ce que tout cela signifie et quel impact cela aura-t-il au Mexique?

Premièrement, toutes les entreprises du secteur dédiées à l’installation de centrales photovoltaïques, notamment au niveau des PME, seront affectées par le retard et / ou l’annulation des projets.

Cela a deux effets négatifs pour les parties concernées: le premier est que les petites entreprises d’installation pourraient voir leurs projets chuter; Avec cela, leur principale source de revenus serait affectée et, par conséquent, pourrait conduire à une liquidité très sévère voire à la faillite.

La seconde est que les PME cesseraient d’investir dans un bien qui leur permettrait d’améliorer leur situation énergétique interne en termes de qualité et d’efficacité, et qui générerait des économies en termes économiques qui auraient pu être investies, par exemple, dans la croissance de ou d’améliorer les conditions économiques des salariés.

Troisièmement, la baisse des investissements dans ce secteur entraînera un ralentissement de la transition énergétique du pays en faveur des sources renouvelables et, dans le même temps, un arrêt total de ce qui a été les politiques d’efficacité et d’amélioration énergétiques du secteur. L’industrie mexicaine, qui est fondamentale pour sa transformation et sa compétitivité au niveau international.

Cette question est extrêmement importante pour le pays, car avec la mise en œuvre des mesures du Code de réseau, ainsi qu’une production d’énergie électrique sur site, un changement vertueux était proposé dans les installations électriques des PME à travers le pays, ce qui aurait conduit à une industrie 2.0 plus durable, efficace et conforme aux normes et exigences internationales.

