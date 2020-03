La crise qui teste notre niveau de conscience

N’importe lequel des trois niveaux que vous opérez est important de noter que nous ne vivons pas seuls sur cette planète, nous vivons dans un environnement où “si je fais quelque chose, j’affecterai mon environnement positivement ou négativement”, mais nous devons être très clairs que il y aura toujours un impact.

C’est un problème qui nous affecte tous, indépendamment de la religion, du niveau socio-économique, de l’âge ou de la nationalité, c’est un problème d’humanité et doit être traité comme tel, donc je veux partager trois points clés pour changer l’orientation que nous devons avoir en tant que personnes, rappelez-vous que notre concentration détermine notre réalité et un niveau de conscience plus élevé:

1) Congruence – Ce mot est essentiel, si nous voulons être heureux dans la vie, nous devons être cohérents avec nos idées, nos pensées, nos sentiments, nos paroles et surtout nos actions.

Une partie très importante de l’amour-propre vient de la cohérence, du respect de votre parole et de la possibilité de réaliser ce que vous dites que vous allez faire.

2) Responsabilité – Lorsque nous sommes en couple, attention! Une relation ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un couple, une relation est lorsque deux personnes interagissent et partagent leurs idées, leurs pensées et certaines activités.

Chaque relation est toujours composée à 100%, dont 50% est de votre responsabilité et les 50% restants sont de la responsabilité de l’autre personne, l’importance de comprendre cela est parce que vous en tant qu’individu avez une relation avec votre environnement, donc vous devez vous assurer que vous faites votre 100% de ces 50% qui vous correspondent.

Si nous venons tous à assumer la responsabilité de ces 50% qui nous correspondent automatiquement, l’environnement s’améliorerait et vous donnerait les 50% restants, c’est pourquoi les sociétés du premier monde fonctionnent si bien, car elles comprennent que tout commence par soi-même.

Au Mexique, nous avons le grave problème de tomber dans la catégorie des victimes, “le gouvernement va le faire pour nous”, c’est toujours la faute de quelqu’un d’autre, moins la nôtre, et une partie de la situation que nous vivons actuellement avec le Covid-19 C’est une excellente occasion de commencer à prendre nos responsabilités, c’est pourquoi nous devons soutenir notre société et notre environnement.

