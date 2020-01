La croissance de l’économie italienne attendue en 2020

18 janvier 2020, par Massimiliano Volpe

Encore une année de faible croissance pour l’Italie. Le PIB devrait croître de 0,5% cette année, 0,9 en 2021 et 1,1 en 2022. Donc, estimez Bankitalia dans le Bulletin des projections macroéconomiques pour l’économie italienne au cours des trois années 2020-2022, qui actualise celles préparées en décembre pour l’exercice de prévision de l’Eurosystème.

Par rapport à l’image de juillet dernier, lisons-nous dans le Bulletin, la croissance prévue est plus faible pour l’année en cours, presque conforme à 2021. Les effets de la faiblesse plus marquée de l’économie mondiale sont largement compensés par ceux des plus grands relance monétaire et baisse des primes de risque sur la dette souveraine italienne.

Ces prévisions sont affectées par la plus grande faiblesse du scénario international, partiellement compensée par l’intonation plus expansive de la politique monétaire et l’amélioration des conditions sur les marchés financiers italiens. Selon Bankitalia, la demande intérieure et une reprise progressive du commerce international devraient contribuer à soutenir l’activité économique du pays. Les marges inutilisées de capacité de production ne se résorberaient que partiellement.

