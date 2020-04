La croissance de Porsche est possible grâce à sa gamme de SUV

Au cours de la dernière année 2019, les ventes de Porsche ont atteint 277 000 unités dans le monde, ce qui, par rapport à l’année précédente, représentait une croissance notable de 10%. Une remontée qui a été possible grâce à la gamme SUV de la firme allemande, puisque, sans avoir le Macan ou le Cayenne, les immatriculations de la société feraient état d’une forte baisse.

Ce sont des moments clés pour l’avenir le plus immédiat de Porsche. Le constructeur de Stuttgart a décidé d’opter pour une mobilité entièrement électrique sans complexes et, après le renouvellement des modèles qui sont de véritables piliers centraux de sa gamme, il est en mesure de faire face aux défis que l’industrie automobile aura dans les années à venir. Maintenant, appréciez-vous vraiment une situation stable et solide? Entrons dans les détails et analysons vos ventes.

Au cours de la dernière année Les ventes mondiales de Porsche 2019 ont atteint 277 000 unités, qui par rapport à 2018 était un 10% de croissance. Si nous ne conservons que ces informations, il peut sembler que Porsche vit un grand moment, et en partie c’est le cas. Cependant, il est très important de vous demander quels sont les modèles Porsche les plus vendus. Car cette question nous permettra de savoir quelle est la situation réelle de la marque.

La 911 est le modèle le plus emblématique de Porsche, mais ses ventes ont chuté de 5% en 2019.

Le La voiture la plus vendue de Porsche en 2019 C’était, de loin, le Macan. Au total, 97 000 unités de ce modèle ont été dénombrées, soit 17% de plus qu’en 2018. En deuxième position, le Cayenne avec 84 000 immatriculations (+ 22%). Et en clôturant le podium, à la troisième place, on retrouve la Porsche Panamera avec 35 000 inscriptions, 7% de moins. La vérité est que seuls les VUS Porsche ont clôturé 2019 positivement.

Les Macan et Cayenne représentaient la majeure partie des ventes de Porsche en 2019. S’ils n’avaient pas eu ces deux modèles, la marque aurait clôturé cette année en négatif avec une baisse notable.

Un 2020 marqué par l’engagement pour la voiture électrique

Si l’on laisse de côté les effets de la pandémie de coronavirus COVID-19 sur le secteur automobile en Europe, il est indéniable que chez Porsche, cette année sera marquée par la mobilité électrique. Ce sera le premier exercice complet au cours duquel Taycan, la première voiture électrique produite en série par la firme allemande. De plus, sa deuxième électrique, la nouveau Taycan Cross Turismo.

Les ventes de Porsche en 2019 ont également été classées par modèle. Crédit: Analyse de l’industrie automobile.

Maintenant bien, Comment ça se passe pour la Porsche Taycan? Si nous mettons l’accent sur le marché espagnol, il convient de noter qu’au cours du premier trimestre 2020, un total de 31 unités ont été enregistrées. Pas mal du tout. Fin 2019, Porsche elle-même a confirmé qu’en Europe seulement, elle avait enregistré 30000 commandes fermes pour ce nouveau modèle. Bien au-dessus de son objectif de vente pour cette année, fixé à 20 000 unités.

Ventes Porsche en 2019

ClassementModèleVentes 2019% Var.1Porsche Macan97,000 + 17% 2Porsche Cayenne84,000 + 22% 3Porsche Panamera35,000-7% 4Porsche 91111000-5% 5Porsche 71820,000-18%