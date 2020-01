La croissance des ventes de voitures électriques en Italie l’année dernière

On parle beaucoup de voitures électriques, mais quelle est la situation en Italie? Il y a des signes de croissance, mais à l’heure actuelle, il existe encore un secteur «de niche». Selon les données publiées en début d’année parUnrae, en Italie, 10566 véhicules électriques ont été immatriculés, contre 5012 en 2018, soit une croissance de 111%. Et si vous regardez le classement des modèles individuels en haut, il y a Smart ForTwo, Renault Zoe et troisième du classement Modes Tesla 3.

Et les perspectives? à Premier quagliano, président du Centro Studi Promotor (Csp) “la voiture électrique viendra parce que les gens, la politique, les constructeurs automobiles, les entreprises électriques et le plus grand marché du monde le veulent: la Chine”. Bien sûr, le processus ne sera pas court, notamment parce que 1,4 milliard de voitures ont circulé dans le monde fin 2018.

“Les années 1920 de ce siècle devraient cependant voir le décollage de la mobilité électrique”, explique le président du Csp. Mais pour y arriver, “un changement radical du comportement des autorités politiques” est nécessaire. À l’heure actuelle, à quelques exceptions près, seules des limites ont été imposées aux émissions et à la circulation de certains types de voitures.

“Étant donné que l’engagement économique de passer à l’électricité sera énorme, les autorités politiques devront nécessairement engager les États à soutenir l’industrie dans la phase de transition, afin d’encourager la relocalisation des travailleurs expulsés du processus de production du fait que la la voiture électrique est considérablement plus simple à produire que les normes traditionnelles et surtout les Etats devront accompagner les automobilistes pour accélérer le choix des voitures électriques “, conclut l’expert.