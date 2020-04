La croissance-piratage ne se résume pas à ce que vous savez

Justin Wu, PDG et fondateur de Growth.ly, offre une vue approfondie sur la façon dont les grandes et petites marques génèrent de la croissance grâce au marketing.

Justin Wu, PDG et fondateur de Growth.ly, partage ses réflexions sur ce que le «piratage de la croissance» signifie réellement pour les entreprises à l’ère numérique d’aujourd’hui, les types de marques qui sont les plus faciles à développer et comment trouver les bons canaux pour se connecter avec votre public.

Wu et l’animateur de The Playbook, David Meltzer, discutent d’un éventail de sujets, y compris pourquoi certains entrepreneurs choisissent d’investir dans leur entreprise plutôt qu’une éducation «traditionnelle», comment maîtriser la distribution de contenu en maîtrisant les supports où se trouvent les consommateurs cibles et certains des plus courants les erreurs que les marques personnelles font en essayant de monétiser leurs abonnés.

