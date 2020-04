La Croix-Rouge en Italie utilise des dons cryptographiques

Chez CriptoTendencia, nous avons été très conscients des derniers développements du Coronavirus. Et, en particulier, des façons dont la technologie Blockchain et les crypto-monnaies peuvent collaborer dans la lutte contre cette pandémie. Pour cette raison, nous sommes fiers aujourd’hui en tant que membres de la communauté crypto, d’annoncer que la Croix-Rouge a construit un poste médical en Italie, grâce aux dons faits par les utilisateurs de crypto-monnaie.

Dons cryptographiques contre Covid-19

Le potentiel de la technologie Blockchain est pratiquement illimité, même lorsqu’il s’agit d’accélérer les dons pour lutter contre une pandémie comme le coronavirus. Et, l’utilisation de crypto-monnaies permet à des milliers d’utilisateurs à travers le monde, de donner de l’argent rapidement, facilement et avec de faibles commissions. Contrairement au système financier traditionnel beaucoup plus lent et plus cher.

Il n’est donc pas surprenant que la campagne lancée par la Croix-Rouge italienne il y a quelques semaines, pour collecter des dons de crypto, ait été un véritable succès en quelques jours seulement. Son objectif initial était de construire un poste médical dans lequel s’occuper des patients atteints de Covid-19 dans le pays européen.

Ainsi, en moins d’un mois, la Croix-Rouge italienne a réussi à lever environ 32 000 $ en crypto-monnaies. Qui, ayant dépassé son objectif initial de construction du poste médical d’urgence, se consacrera également à d’autres objectifs de l’organisation. De même que l’acquisition de matériel médical pour effectuer des opérations d’urgence.

La Croix-Rouge a construit le poste médical

Ces promesses ne sont pas restées vaines, car ce 5 avril, alors qu’en Italie est célébrée la “Journée du don de sang”. La Croix-Rouge a construit le poste médical pour lequel les premiers milliers de dollars reçus grâce à la technologie Blockchain ont été dédiés. Grâce à quoi, Bruno Pietrosanti, président de la Croix-Rouge italienne, a pu déclarer que:

«Avec grand plaisir, nous avons atteint le premier jalon de notre collecte de fonds. Nous sommes heureux d’avoir transformé les dons reçus en aide tangible et nous sommes ravis d’avoir reçu autant d’aide de la communauté Bitcoin. »

Avec ces déclarations, la grande opportunité que la technologie Blockchain et Bitcoin représente comme un moyen de financer la lutte contre le Coronavirus est plus que claire. Eh bien, si à la fin de la journée la Croix-Rouge a construit son poste médical en Italie, c’est grâce à la collaboration et à la solidarité de la communauté crypto.

Quelque chose qui mérite d’être célébré et qui fait de cet événement nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

